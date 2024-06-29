Невозможно сдержать слез: украинка после 6 лет плена позвонила дочери

Елена Пех - научный сотрудник Горловского художественного музея. Россияне удерживали её в плену 6 лет.

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Украинка после 6 лет плена позвонила дочери / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Сегодня десять украинцев, которых накануне освободили из российского плена, вернулись в Киев. Среди них была и Елена Пех - научная сотрудница Горловского художественного музея. Россияне удерживали ее в плену 6 лет - с 2018 года.

Сразу после освобождения из российского плена и возвращения в Киев она позвонила дочери. Трогательный разговор попал на видео. Кадрами поделился омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Не плачь, не плачь. Я тебя очень люблю. Все хорошо. Я тебя очень люблю. Я уже в Украине. Меня такие ребята хорошие встретили. Какие цветы мне подарили. Не плачь, все закончилось, я дома", - сказала Пех дочери, едва сдерживая слезы. видео дня

Реагируя на это видео, Лубинец сказал, что "невозможно сдерживать слез".

Смотрите видео этого разговора:

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Обмен пленными между Украиной и Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 июня состоялся новый обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 человек.

Перед этим, 25 июня, из российского плена домой удалось вернуть 90 защитников. Среди украинцев, которые вернулись из российского плена были воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Они защищали Мариуполь, ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Кроме того, в Сети появились трогательные видео с кадрами возвращения украинских защитников. На кадрах видно, как наши военные выходят из автобусов. В их глазах, несмотря на усталость, заметно невероятное счастье. Наверное, многие до последнего не верили в то, что именно в этот день они смогут вернуться на родную землю.

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