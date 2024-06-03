'Верила, что ты дома': Марьяна Чечелюк рассказала о любимом, которого 'осудили' в РФ

Весь российский плен Марьяна прошла вместе с черной нитью вместо кольца от любимого - она придавала девушке силы жить и держать любимого в сердце.

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Следовательница из Мариуполя рассказала о любимом, осужденном на 25 лет в РФ / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/tvoya.yaa

Российские оккупанты приговорили к 25 годам заключения пленного защитника Мариуполя Владислава Андрианова. О любимом 24-летняя следователь Марьяна Чечелюк, которая недавно вернулась из плена, рассказала в Instagram и TikTok.

Владислав выжил после теракта, состоявшегося в колонии в Оленовке, который организовали россияне. Судили Владислава в "ДНР" 22 ноября 2023 года, после чего защитник получил от оккупантов приговор о длительном заключении.

"Мой муж, вторая половина моего сломанного сердца. Выжил после теракта в Оленовке. Смело защищал Мариуполь. Теперь отбывает 25 лет лишения свободы в российском плену. Если бы у меня была возможность сидеть в плену вместо тебя, я не колеблясь осталась бы там", - отметила Марьяна. видео дня

Марьяна Чечелюк с любимым и сестрой на "Азовстали"/ Фото: instagram.com/tvoya.yaa

Следователь из Мариуполя провела два года в плену после того, как вместе с сестрой пряталась в укрытии "Азовстали" во время массированных обстрелов города. После фильтрации ее задержали и удерживали в плену.

Весь плен Марьяна прошла с черной нитью от Владислава вместо кольца. По словам девушки, она придавала ей силы жить, любить и держать любимого в сердце. Марьяна уверена, что совместными усилиями удастся вернуть любимого и будет бороться за это.

"Ты мужественно боролся за то, чтобы мы свободно жили в нашей стране. Ты несокрушимый, смелый, отважный. В плену у меня была мечта, чтобы когда я вернусь, ты встречал меня из плена, два года я верила в то, что ты уже Дома. Это большой удар по моему сердцу, когда я узнала, что тебя нет... Держись любимый, скоро мы вернем тебя, и твои страдания закончатся, мы вернемся к счастливой жизни, которая так резко оборвалась войной", - обратилась Марьяна к любимому.

Черная нить вместо обручального кольца от Владислава / Фото: instagram.com/tvoya.yaa

В своем сообщении Марьяна намекнула, что была беременной во время выхода в плен, но в неволе потеряла ребенка.

"Я рядом, в мыслях, воспоминаниях, слева в сердце, помнишь? Ты хотел оставить свой след в нашей семейной жизни, но эти твари потеряли меня вместе с нашим солнышком", - поделилась девушка.

Что известно о Марьяне Чечелюк? Марьяна Чечелюк - следователь из Мариуполя, которая в мае 2022 года попала в российский плен вместе с младшей сестрой Алиной. На тот момент 15-летнюю сестру отдали родителям, а Марьяну отправили в тюрьму из-за ее работы в правоохранительных органах. Марьяна Чечелюк родилась в Мариуполе. После окончания школы она училась в Харьковской полицейской академии. В родном городе она поступила в полицейскую школу, после чего стала следователем в Октябрьском районе Мариуполя. Свои обязанности она выполняла около года. До полномасштабного вторжения девушка была зооволонтером, кормила уличных животных. С 24 февраля 2022 года семья планировала уехать из Мариуполя, но оккупанты быстро окружили город, разбили дороги и расстреливали машины с гражданскими. 30 марта из-за обстрела "Градами" сгорела многоэтажка на проспекте Победы (Левобережный район Мариуполя), в которой жила семья. Сначала семья скрывалась в Доме культуры вместе с другими гражданскими. Впоследствии девушки пошли на "Азовсталь". 1 мая Алина и Марьяна пытались эвакуироваться по "зеленому коридору". Алину родителям удалось забрать в тот же день. Старшую сестру во время прохождения "фильтрации" забрали представители ФСБ и отвезли в тюрьму в Донецке. 31 мая 2024 года Марьяна Чечелюк вернулась из российского плена.

Марьяна Чечелюк - возвращение из российского плена

Напомним, в пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

Молодая следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк была одной из 75 человек, которые вернулись домой 31 мая в новом обмене военнопленными. Ее задержали во время обстрелов в бункерах "Азовстали", с тех пор она пробыла в российском плену два года.

Как сообщал Главред, возвращаясь домой, она прочитала стихотворение, которое написала в плену своей маме. В нем она делится своими впечатлениями и ощущениями от пребывания в плену и выражает надежду на возвращение в родную Украину.

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