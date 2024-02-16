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Несколько бойцов ВСУ попали в плен: Тарнавский про актуальную ситуацию в Авдеевке

Елизавета Бельмас
16 февраля 2024, 23:01
Авдеевка по состоянию на 16 февраля остается самой горячей точкой линии фронта. Защитники Украины борятся всеми возможными способами.
Тарнавский про актуальную ситуацию в Авдеевке
Тарнавский про актуальную ситуацию в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: Константин и Влада Либеровы, скриншот

В Авдеевке продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли. Об этом сообщил командир ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в своем телеграм-канале.

По словам бригадного генерала, враг отправляет на штурм все свои резервы и перебрасывает их с других направлений, чтобы продавить нашу оборону. Силы обороны Украины продолжают сдерживать вражеские войска, которые, в свою очередь, преобладают и в личном составе, и в артиллерии, и в авиации.

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Воины Украины с начала суток отбили 30 атак. Агрессор нанес 20 авиаударов и более полторы сотни артиллерийских обстрелов. Помимо Авдеевки атаки коснулись ещё 20 населенных пунктов.

Также с разрушенных позиций украинские воины выходят с помощью маневров и закрепляются на новых рубежах. Командир Транавский акцентирует внимание на том, что главным приоритетом остается сохранение жизни наших бойцов.

Однако, во время одного из выходов, несколько защитников Украины попали в плен.

"К большому сожалению, во время одного из выходов, несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима", - сообщил генерал.

К тому же он добавил, что особо осложнена сейчас эвакуация раненных, однако по возможности она все равно происходит. Также защитникам перекидываются необходимые резервы, боеприпасы. Подразделения получают определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой.

В то же время на коксохимическом заводе продолжаются пожары, оккупанты подпалили цистерну с остатками нафталина и битумной смолы.

"Для понимания масштабов наступления противника и его "стачивания". Львиная часть потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку. Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина (за период 1 января - 15 февраля 2024 г.). Авдеевская оборонительная операция продолжается. Враг платит самую высокую цену", - резюмировал Тарнавский.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий объяснил важность удержания Авдеевки и подчеркнул, что даже в самых тяжелых условиях на поле боя главный приоритет - это сохранение жизни украинских военных.

Также, на 16 февраля 2024 года российские военные без остановки наступают на Авдеевском направлении, несмотря на то, что потери противника в семь раз превышают украинские. Об этом сообщил военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко в эфире Апостроф TV.

К тому же, оккупанты во время штурмов Авдеевки несут значительные потери как в технике, так и в личном составе. Россия не считается со своими потерями, ради захвата города гонит в мясорубку элитные войска. Об этом рассказал пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона.

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война в Украине ВСУ Ситуация в Авдеевке
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