В Авдеевке россиян не становится меньше: РФ бросает в мясорубку элиту армии - 3 ОШБр

Украинские военные смогли "максимально сточить две российские бригады", сообщил пресс-офицер 3-й бригады Александр Бородин.

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Войска РФ теряют большое количество техники и личного состава / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / libkos, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Оккупанты во время штурмов Авдеевки несут значительные потери как в технике, так и в личном составе. Россия не считается со своими потерями, ради захвата города гонит в мясорубку элитные войска. Об этом рассказал пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона.

"Они (россияне - ред.) во время штурмов теряют большое количество бронированной техники, они теряют большое количество личного состава именно регулярных бригад Российской Федерации и спецназа ГРУ. То есть это люди обученные, это не "зеки". По факту, часть из них - это элита российской армии, но они идут все в мясорубку. Поэтому я считаю, что у них есть какая-то принципиальная позиция, несмотря на любые последствия для себя, они должны забрать Авдеевку", - рассказал Бородин.

По его словам, среди погибших и раненых есть и высококвалифицированные бойцы российских регулярных бригад и спецназа ГРУ. Украинские военные сумели максимально уничтожить две российские бригады.

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"Так, что они были уже не БГ, то есть не имели достаточной боевой готовности. Однако им постоянно дают резервы, то есть меньше не становится врага", - подчеркнул военный.

Бои за Авдеевку

Как сообщал Главред, на Авдеевском направлении в Донецкой области продолжаются интенсивные бои, а оккупанты осуществляют массированные бомбардировки и штурмы. Вооруженные силы Украины используют все доступные средства для сдерживания врага и ведут плановое усиление подразделений. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные не заблокированы, а некоторые подразделения вышли с позиций для сохранения жизни воинов.

Также военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщили, что российские войска продолжают наступление на Авдеевку, несмотря на большие потери. По данным Коваленко, россияне планируют наступление на юге, но сейчас концентрируются на Авдеевке, направляя в город до 55-60 тысяч человек. Потери врага составляют 1 к 5-7 по сравнению с украинскими.

Кроме этого, российские оккупанты продолжают наступление на Авдеевку, но украинские военные смело защищают город. По словам представителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева, миссия ВСУ заключается в защите каждого украинского населенного пункта, независимо от его названия.

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