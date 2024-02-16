'Разрушают все живое': Зеленский отреагировал на бои в Авдеевке

Зеленский отметил, что для украинского военно-политического командования самым главным является жизнь военных.

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Зеленский прокомментировал бои за Авдеевку / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, скриншот из видео

Силы обороны Украины продолжают проводить боевые действия в Авдеевке. Украинские воины сдерживают продвижение врага на этом направлении. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Берлине, передает Укринформ.

"Что касается Авдеевки. Эта ситуация не первый день. Мы помним, что Россия делает с нашими городками и селами. Они не успокоятся, пока полностью не разрушат все живое, что там есть. Наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что полностью понимает ситуацию в Авдеевке и поддерживает связь с военным руководством.

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"Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача - делать все, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. Это главный сигнал от меня. Наши военные - это самое главное, что у нас есть. И это наше самое главное оружие. Вам каждый может сказать, что война - это потери. Нет. Прежде всего, надо смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Именно такой сигнал получает от меня военное руководство. А там уже на поле боя профессиональные люди, они знают, что делать", - подчеркнул президент Украины.

Бои за Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о решении командования ОСУВ "Таврия" о выводе украинских войск с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Ситуация в Авдеевке считается критической, но бойцы третьей отдельной штурмовой бригады продолжают удерживать оборонительные позиции, сообщил пресс-офицер этой бригады, Александр Бородин.

Аналитики Института изучения войны отметили, что в случае потенциального захвата Авдеевки, оккупанты не смогут быстро продвинуться вперед. Они понесли большие потери, и для дальнейшего захвата новых территорий им нужен длительный период восстановления.

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