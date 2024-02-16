"Поплатился жизнью за сопротивление": мировые лидеры оценили смерть Навального

В пятницу, 18 февраля, в российской тюрьме "Полярный волк" умер российский оппозиционер Алексей Навальный. Помимо президента Владимира Зеленского, смерть россиянина прокомментировали другие мировые лидеры.
"Что бы вы ни думали об Алексее как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима", - сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.
"Ужасная новость. Алексей Навальный, как защитник российской демократии, на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество", - подчеркнул премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в россию", - отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Навальный поплатился жизнью за сопротивление системе угнетения", - глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты смерти Навального должны быть установлены, а у россии есть серьезные вопросы, на которые она должна ответить.
"Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", - председатель Евросовета Шарль Мишель.
Смерть Навального - что известно
Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб.
По информации "придворного" журналиста Андрея Колесникова, который ссылается на пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова, сам глава Кремля уже знает о смерти Навального.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала, что у соратников оппозиционного лидера нет доказательств о его настоящей смерти.
Вас может заинтересовать такое:
- "Дорога усеяна нашими трупами": боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке
- "Россияне простреливают все": в DeepState назвали критические позиции ВСУ в Авдеевке
- Вызов для ЕС: в Bloomberg назвали сценарий для Украины в случае блокады помощи от США