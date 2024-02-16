'Дорога усеяна нашими трупами': боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке

Во время отступления с позиций в районе "Зенит" погибло много украинских бойцов.

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В Авдеевке критическая ситуация / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, instagram/libkos

Военный из 110-й отдельной механизированной бригады Виктор Беляк рассказал, что ситуация в Авдеевке дошла до критической точки, украинские войска ждут полной эвакуации из города, однако командование ее оттягивает. Во время отступления с позиций в районе "Зенит" погибло много украинских бойцов.

"Легендарный укрепрайон, ВЧ "Зенит". В предыдущем посте я писал, в каких условиях нам приходилось нести службу. И вот, это все дошло до критической точки. Сохранение личного состава, вывоз оружия и оборудования, грамотное минирование и сожжение тех остатков, которые мы называли позициями. Хорошо было бы, но нет. Как и в политике, никто не любит непопулярных решений. Вывод личного состава - нет, другое дело - героическая оборона. За это можно и повышение получить", - говорится в заметке Биляка в Instagram, передает ТСН.

Военный сообщил, что у украинских бойцов было две попытки выхода с позиций в районе "Зенит". В первую ночь, 14 февраля, оттуда ушла первая десятка защитников. Им пришлось вступить в стрелковый бой с врагом. Артиллерия уже была наведена.

видео дня

"Только трое раненых добралось обратно. И если двое добрались по темноте, то эвакуация последнего состоялась уже утром. И я и еще трое добровольцев его несли. А день - это не то время для перемещений, да еще и таких тяжелых. И как закономерный результат. Из одного раненого стало нас еще 4. И это мне еще очень повезло, что не потерял подвижность, а только получил улыбку Джокера", - сообщил Биляк.

По его словам, бойцам пообещали, что за ранеными приедет эвакуационная техника, которая так и не появилась.

"Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами"

На следующий день формировались новые группы военных для выхода из района "Зенит". Отправлялись группы одна за другой. На улице была нулевая видимость.

"Это было тупо выживание. Километр по полю. И кучка котиков слепых, управляемых дроном. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", - отметил боец.

Он сообщил, что не остался ждать эвакуации, а возглавил группу и отправился в неизвестность.

"Накрыли. Потерял группу. Но в конечном итоге, добрался до точки. И как первые группы поумирали, сталкиваясь с врагом, следующих повели уже немного в обход. Это и позволило тем, кому повезло, выйти", - говорится в заметке Биляка.

"Командование тянет" с уходом ВСУ из Авдеевки

Биляк отметил, что после всех ужасов, находясь в истощенном состоянии, раненые и с минимальным количеством вещей украинские военные готовы на отход из Авдеевки.

"Командование дальше тянет. И даже готово привезти БК и припасы, и оставить нас умирать. 110 ОМБР 1 батальон, 2 рота. Help!", - написал защитник.

Позже он сообщил, что командование таки привезло бойцам провизию и боекомплекты. Украинские силы продолжают оставаться в Авдеевке.

Напомним, что аналитики ISW оценили риск окружения Авдеевки оккупантами. Войска РФ сначала пытались оперативно окружить украинские силы в Авдеевке, но постепенно перешли к ведению боевых действий через населенный пункт с разворотом.

Представитель 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что РФ под Авдеевкой превосходит в 7 раз. Украинские защитники удерживают позиции в городе, несмотря на сложность, сообщил Александр Бородин. Ситуация очень тяжелая, россияне постоянно наступают.

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