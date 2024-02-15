ВСУ бьют рекорды по уничтожению россиян: РФ под Авдеевкой преобладает в 7 раз - 3 ОШБр

Украинские защитники удерживают позиции в городе, несмотря на сложность, сообщил Александр Бородин.

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Соотношение сил и средств в Авдеевке - один к семи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 3 отдельная штурмовая бригада

На Авдеевском направлении ситуация чрезвычайно сложная. Российские оккупанты наступают со значительным преимуществом в количестве, соотношение сил - один к семи. Об этом сообщил представитель 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

"Ситуация очень тяжелая. Россияне сейчас наступают. Наступают в количестве, значительно превосходящем. Можно констатировать, что это один к семи. Идет постоянное наступление на разных участках. Это две (российские - ред.) армии, которые наступают там. Около семи бригад. Сейчас выполняем приказ удерживать (позиции - ред.). Очень сложно. Если мы работаем в соотношении сил и средств - один к семи, можете себе представить", - рассказал Бородин.

По его словам, ВСУ установили рекорд за этот год по уничтожению личного состава оккупантов в сутки. Однако ситуация тяжелая, ведь в наступление против украинских воинов идет регулярная армия РФ и спецназовцы из Главного разведывательного управления РФ.

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"Некоторые подразделения работают у нас на 360 градусов. То есть действительно ситуация тяжелая, и один из элементов – это то, что враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит, что мы полностью в окружении на этих участках, но это значит, что поражать он может", - добавил представитель третьей ОШБр.

Бои за Авдеевку

Напомним, третья отдельная штурмовая бригада была срочно направлена для усиления украинских войск в районе Авдеевки, где продолжаются тяжелые бои с оккупантами. На момент прибытия бригады, ситуация в городе была критической, сообщили в 3 ОШБр. Россияне потеряли немало войск и техники в результате атак, однако вражеская активность остается высокой.

Также Богдан "Тавр" Кротевич, первый заместитель командира полка специального назначения Азов, высказал свое отношение к ситуации на Авдеевском направлении. Он подчеркнул неразумность прямых ударов против армии России и призвал к маневрам и стратегическому мышлению. Кротевич подчеркнул, что победа зависит от правильного использования средств, а не от их количества.

Как сообщал Главред, украинские войска частично отходят на более выгодные позиции в Авдеевке, заявил спикер Сил обороны таврийского направления Дмитрий Лиховий. Он отметил, что ситуация на линии фронта является динамичной и заявил, что каждое подразделение имеет свои задачи и знает свой маневр.

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