РФ стянула на Ореховское направление еще больше войск, чем под Авдеевку - 'Таврия'

Оккупанты готовятся к повторению "Авдеевской" операции на уже деоккупированных Украиной территориях.

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РФ наступает, несмотря на огромные потери среди своих солдат / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, Минобороны РФ

Группировка российских войск на Ореховском направлении расширяется. Спикер командования "Таврия" Дмитрий Лыховий сообщил в эфире телемарафона последние данные о подготовке врагом к еще одному масштабному наступлению - на Запорожье.

"Группировка врага, которая там стоит сконцентрировалась за последние дни или недели, по своим размерам в личном составе превосходит ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что россияне туда вышли не на прогулку", - высказался Лыховий.

По мнению представителя "Таврии", Россия будет пробовать вернуть утраченные в ходе летнего контрнаступления ВСУ территории Запорожской области, в частности Работино.

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"Обращайте внимание на названия населенных пунктов: Работино, Работинский выступ - южнее города Орехов Запорожской области. Этот Работинский выступ - это деоккупированные территории в результате летней прошлогодней кампании. Похоже, россияне поставили задачу штурмовыми действиями также получить там определенные успехи. Так же как они хотят их получить в Авдеевке", - пояснил Лиховий.

Россия готовится открыть еще одно направление для наступления - комментарий ВСУ

РФ готовится к наступлению на Запорожье

Накануне в Силах обороны подтвердили накопление противником сил и средств для еще одного масштабного наступления - на этот раз на юге.

"Враг готовится к наступлению, которое ожидается. Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", - отметил представитель "Таврии" Дмитрий Лыховий.

Ситуация под Авдеевкой критическая, украинская армия "маневрирует"

Чуть раньше в ВСУ подтвердили "маневренный" отход украинской армии от руин Авдеевки. По словам Лиховия, "происходит маневр нашими подразделениями для мест ухода на более выгодные позиции и иногда отражения позиций".

О критической ситуации в городе сообщала Третья штурмовая бригада, чей личный состав пришел в поддержку подразделений ВСУ в Авдеевке.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", - заявил командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.

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