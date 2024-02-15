РФ потеряла морскую инициативу: разведка Британии – о последствиях ликвидации 'Цезаря Куникова'

Уничтожение украинскими силами большого российского десантного корабля "Цезарь Куников" еще больше ограничит возможности страны-агрессора России в Черном море. Об этом отметили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.
Украинские силы успешно атаковали российский десантный корабль класса Ropucha "Цезарь Куников" 14 февраля. Удачный удар почти наверняка привел к тому, что корабль оккупантов затонул, отмечает британская разведка. Всего в результате украинских ударов были уничтожены три корабля класса Ropucha.
В британской разведке отмечают, что затопленное российское судно "Цезарь Куников" активно использовалось оккупантами для материально-технического обеспечения Черноморского флота (ЧФ) и для войны страны-агрессора России против Украины.
Также отмечается, что ликвидация этого судна вполне вероятно еще больше ограничит ресурсы российских захватчиков, которые есть в Черном море. Также в связи с последними событиями логистическая цепочка Черноморского флота стала еще более уязвимой для дополнительных атак.
Кроме этого, потеря Россией этого судна еще больше усложнит перевозки между Россией и Крымом, когда Керченский мост будет закрыт, отмечает британская разведка.
"Изобретательность Украины, скорее всего, помешала России свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить морскую инициативу у России", – отметили в Минобороны Великобритании.
Уничтожение российского судна "Цезарь Куников"
Ранее сообщалось, что 14 февраля бойцы ГУР разбили БДК РФ Цезарь Куников в Крыму, корабль затонул. Удар был нанесен морскими дронами рано утром.
После этого в ВСУ раскрыли детали операции. Большой десантный корабль оккупантов России Цезарь Куников в момент удара находился в территориальных водах вблизи Алупки, рассказали в Генштабе ВСУ Также в ВСУ рассказали, что РФ во время удара по "Куникову" потеряла не только БДК, но и танки.
Также глава Главного управления разведки Кирилл Буданов раскрыл детали уничтожения "Цезаря Куникова". Цезарь Куников перевозил груз из Новороссийска в Севастополь и был уничтожен во время перехода.
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