"Это неизбежно, к сожалению": воин ВСУ предупредил о новой опасности на фронте

Оккупанты достаточно эффективно используют дроны на фронте. Через 4 месяца они могут иметь такие технологии, которые сейчас имеем мы.

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Воин ВСУ предупредил о новой опасности на фронте/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Российские оккупанты сейчас достаточно эффективно используют беспилотники во время войны против Украины. Примерно через 4 месяца российская армия может уже использовать такие технологии, которые сейчас имеет Украина.

Об этом сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющего в составе 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко, Юрий Федоренко в интервью УП.

Он отметил, что российские захватчики достаточно эффективно применяют дроны. И когда они будут пользоваться еще более новыми технологиями, то эти вражеские беспилотники смогут долетать еще дальше, и еще значительно усложнит логистику и выполнение боевых задач для украинских военных.

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"Если мы говорим о технологиях, то, по моим оценкам, противник будет иметь те технологии, которые имеем мы, где-то через 4 месяца. Это неизбежно, к сожалению, и когда противник получит эти технологии, на определенном расстоянии от линии боевого соприкосновения, куда сейчас периодически прилетает какая-то артиллерия, управляемая авиабомба, "кассетка", "Ураган", но куда не долетают FPV, эти дроны смогут долетать, и это значительно усложнит нам логистику и выполнение боевых задач", – сказал Федоренко.

Именно поэтому, по словам военного, для обеспечения безопасности личного состава и логистики от ударов вражескими дронами сейчас происходит активная работа по портативным средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Юрий Федоренко отметил, что за последние два года страна-агрессор Россия очень интенсивно развивала свои дроны.

"Есть те, которые находятся на вооружении: "Орлан", "Ланцет", "Куб", "Герань"... Несмотря на санкции, они не просто изготавливают их в достаточном количестве, но и постоянно модернизируют. Что касается коптеров гражданского назначения, например, Mavic 3, Mavic 3T, FPV дроны, то они выкупают всё, что можно, на 3-4 месяца вперед", – сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

Война в Украине

Ранее эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ. Ситуация в Авдеевке несколько лучше, чем обычно о ней рассказывают отдельные источники, заявил Иван Киричевский.

Также ранее сообщалось, что в Авдеевке ситуация критическая, ВСУ противостоят семи бригадам оккупантов. Двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. При этом противник подтягивает всё новые и новые силы.

Напомним, командир Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке. Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что важно не количество оружия и техники, а то, как оно используется.

Также сообщалось, что в Авдеевке украинские подразделения частично отходят на более выгодные позиции. Эвакуация и снабжение в Авдеевку затруднено, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее.

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