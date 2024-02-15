РФ будет мстить: в ВСУ украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги

Юрий Игнат призывает сегодня особое внимание уделять воздушным тревогам.

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Юрий Игнат предупредил об угрозе новых ударов РФ / Минобороны РФ, скрин

Украинцев призвали особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги в четверг, 15 февраля.

С таким предупреждением выступил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Он пояснил, что существует вероятность того, что российские оккупанты, вероятно, захотят отомстить за потерю большого десантного корабля "Цезарь Куников", который накануне был потоплен в результате удара ВСУ.

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Поэтому представитель ВС призывает сегодня особое внимание уделять воздушным тревогам. Он при этом напомнил о том, что потопление БДК является ударом по имиджу страны-агрессора. В этой связи враг захочет показать, прежде всего собственному народу, как они отомстили за потерю судна, нанося удары по Украине, говорит собеседник.

"Поэтому не исключены дальнейшие враждебные действия или провокации. Следуйте, пожалуйста, предупреждениям и берегите себя и своих родных", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удар по БДК Цезарь Куников

Ранее сообщалось, что РФ потеряла не только БДК, но и танки. Россияне отправили на место поражения своего корабля боевую авиацию.

Напомним, бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а потом пошел на дно.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ к Минобороны России.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, в четверг рано утром, 15 февраля, в Киеве, Днепре, Львове и Запорожье прогремели мощные взрывы - российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар.

Во Львове есть попадание, сообщил мэр Андрей Садовый. "По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет. Угроза до сих пор актуальна", - написал он.

В Запорожье были слышны звуки взрывов. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по предварительным данным, есть попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работала ПВО. Все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. Очередной ракетный удар по Украине был комбинированным. Ракеты разного типа заходили на город по разным направлениям.

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