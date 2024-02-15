Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраля

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работала ПВО. Все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

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В Украине объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Рано утром в четверг, 15 февраля, РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов прогремели взрывы. Громко было и в столице. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!", - написал Кличко.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - добавил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Позже чиновник сообщил, что очередной ракетный удар по Украине был комбинированным. Ракеты разного типа заходили на город по разным направлениям.

"Воздушная тревога в столице длилась более двух часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. (Точное количество и тип ракет ожидаете в отчетах Воздушных Сил)", - написал Попко в Telegram.

По оперативной информации, в столице обошлось без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

Как сообщал Главред, утром 15 февраля в Днепре, Львове, Запорожье также прогремели взрывы.

Ране еспикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинцы всегда должны быть готовыми к вероятным обстрелам, поскольку дату нового ракетного удара по Украине со стороны России трудно спрогнозировать.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк ранее заявляла, что у РФ есть проблемы с ракетами "Калибр".

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