Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраля

Рано утром в четверг, 15 февраля, РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов прогремели взрывы. Громко было и в столице. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО.
"Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!", - написал Кличко.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - добавил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Позже чиновник сообщил, что очередной ракетный удар по Украине был комбинированным. Ракеты разного типа заходили на город по разным направлениям.
"Воздушная тревога в столице длилась более двух часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. (Точное количество и тип ракет ожидаете в отчетах Воздушных Сил)", - написал Попко в Telegram.
По оперативной информации, в столице обошлось без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.
Как сообщал Главред, утром 15 февраля в Днепре, Львове, Запорожье также прогремели взрывы.
Ране еспикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинцы всегда должны быть готовыми к вероятным обстрелам, поскольку дату нового ракетного удара по Украине со стороны России трудно спрогнозировать.
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк ранее заявляла, что у РФ есть проблемы с ракетами "Калибр".
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