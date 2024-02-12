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"С Калибрами проблемы": в ВСУ рассказали о нетипичном использовании ракет оккупантами

Анна Ярославская
12 февраля 2024, 07:58
Вероятно, захватчики очень зависят от оставшихся в Севастополе объектов инфраструктуры, которые они использовали при обслуживании ракетных установок.
Ракета Калибр
В 2024 году два раза россияне запускали по три "Калибра" / Коллаж Главред, фото: МО РФ, Википедия

В 2024 году российские оккупанты во время ракетных атак по Украине применяли ракеты Калибр. Два раза россияне запускали по три "Калибра", что является не типичным. Об этом рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, во время атаки 2 января оккупанты использовали надводный ракетоноситель.

Также во время крайней ракетной атаки захватчики использовали подводный ракетоноситель, не находившийся на боевом дежурстве. Оккупанты вывели его во время ракетной атаки, чтобы это было неожиданностью для сил ПВО.

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"Но, еще раз замечу, такое нетипичное использование. Очевидно, одна не взошла. То есть, когда выпускается три ракеты, очень большое подозрение, судьба вероятности, что что-то не сработало и одна из ракет либо заклинила, либо не вышла, либо еще случились какие-то неприятности", — сказала Гуменюк в эфире телеканала Киев24.

Она отметила, что это может свидетельствовать о износе ракетных установок на носителях, поэтому захватчики очень зависят от оставшихся в Севастополе объектов инфраструктуры, которые они использовали при обслуживании ракетных установок и загрузке самих "Калибров".

Как сообщал Главред, утром 7 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В Харькове прозвучали взрывы. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО. Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах.

По данным Воздушных сил 7 февраля 2024 года оккупанты запустили по Украине БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные ракеты. Уничтожены 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 15 ударных БПЛА типа "Шахед-136/131".

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