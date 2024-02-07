Ракетная тревога по всей Украине, в Харькове и Николаеве - взрывы: первые подробности

Оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по направлению Каспийского моря.

https://glavred.info/ukraine/raketnaya-trevoga-po-vsey-ukraine-v-harkove-i-nikolaeve-vzryvy-pervye-podrobnosti-10539638.html Ссылка скопирована

РФ запустила ракеты с бортов Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

Утром 7 февраля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за риска ракетного удара РФ. Украинские военные зафиксировали пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по направлению Каспийского моря. Об этом сообщает Telegram-канал Сил обороны юга Украины и пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

"Пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95МС по направлению Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95МС по направлению Каспийского моря / t.me/SJTF_Odes

Новость дополняется...

видео дня

07:46 - "Скоростная ракета на Киев! Срочно в укрытие!", - призвали в Воздушных силах.

07:33 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о взрывах в Дрогобыче.

07:30 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе утром 7 февраля. Все детали чиновник пообещал сообщить после отбоя.

По его словам, ночью враг направил несколько беспилотников на Новомосковский район. Два шахеда сбили ПВК "Восток".

Из-за падения обломков и попадания остальных дронов есть разрушение на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Никопольщину агрессор обстреливал артиллерией. Бил по райцентру и Марганецкой общине.

Обошлось без погибших и пострадавших.

07:13 Ракета, которая двигалась в направлении польской границы, изменила курс и движется в сторону Львова, предупредили Воздушные силы.

"Сообщают, что ракета летит по направлению ко Львову! Сейчас очень важно быть в укрытии", - добавил мэр города Андрей Садовый.

06:47 Мэр Харькова Терехов сообщил о попадании в район нежилых объектов города. Относительно пострадавших идет уточнение.

06:46 В Воздушных силах предупредили о пусках Х-22. Под угрозой - Харьковщина.

06:44 Крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях.

06:26 По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", - сообщил он.

06:18 Сообщают о взрывах в Николавеве.

"Продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга", - отметили в Воздушных силах.

06:03 В Харькове прозвучали как минимум четыре взрыва.

"В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны", - сообщил мэр Игорь Терехов.

"Армия России нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщал Главред, 6 февраля начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк сообщила, что РФ проверяет готовность наших систем ПВО. Это вполне вероятно свидетельствует о подготовке оккупантов к очередным ракетным атакам.

Также вчера сообщалось, что спутниковые снимки с военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области также могут свидетельствовать о том, что российские оккупационные войска могут готовить новые массированные ракетные удары по Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.