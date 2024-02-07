Ракетная тревога по всей Украине, в Харькове и Николаеве - взрывы: первые подробности

Утром 7 февраля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за риска ракетного удара РФ. Украинские военные зафиксировали пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по направлению Каспийского моря. Об этом сообщает Telegram-канал Сил обороны юга Украины и пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.
"Пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95МС по направлению Каспийского моря", - говорится в сообщении.
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07:46 - "Скоростная ракета на Киев! Срочно в укрытие!", - призвали в Воздушных силах.
07:33 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о взрывах в Дрогобыче.
07:30 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе утром 7 февраля. Все детали чиновник пообещал сообщить после отбоя.
По его словам, ночью враг направил несколько беспилотников на Новомосковский район. Два шахеда сбили ПВК "Восток".
Из-за падения обломков и попадания остальных дронов есть разрушение на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
Никопольщину агрессор обстреливал артиллерией. Бил по райцентру и Марганецкой общине.
Обошлось без погибших и пострадавших.
07:13 Ракета, которая двигалась в направлении польской границы, изменила курс и движется в сторону Львова, предупредили Воздушные силы.
"Сообщают, что ракета летит по направлению ко Львову! Сейчас очень важно быть в укрытии", - добавил мэр города Андрей Садовый.
06:47 Мэр Харькова Терехов сообщил о попадании в район нежилых объектов города. Относительно пострадавших идет уточнение.
06:46 В Воздушных силах предупредили о пусках Х-22. Под угрозой - Харьковщина.
06:44 Крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях.
06:26 По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", - сообщил он.
06:18 Сообщают о взрывах в Николавеве.
"Продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга", - отметили в Воздушных силах.
06:03 В Харькове прозвучали как минимум четыре взрыва.
"В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны", - сообщил мэр Игорь Терехов.
"Армия России нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как сообщал Главред, 6 февраля начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк сообщила, что РФ проверяет готовность наших систем ПВО. Это вполне вероятно свидетельствует о подготовке оккупантов к очередным ракетным атакам.
Также вчера сообщалось, что спутниковые снимки с военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области также могут свидетельствовать о том, что российские оккупационные войска могут готовить новые массированные ракетные удары по Украине.
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