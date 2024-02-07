УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетная тревога по всей Украине, в Харькове и Николаеве - взрывы: первые подробности

Анна Ярославская
7 февраля 2024, 06:18обновлено 7 февраля, 07:51
Оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по направлению Каспийского моря.
Ту-95МС, воздушная тревога
РФ запустила ракеты с бортов Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

Утром 7 февраля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за риска ракетного удара РФ. Украинские военные зафиксировали пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по направлению Каспийского моря. Об этом сообщает Telegram-канал Сил обороны юга Украины и пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

"Пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95МС по направлению Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95МС по направлению Каспийского моря
Пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95МС по направлению Каспийского моря / t.me/SJTF_Odes

Новость дополняется...

видео дня

07:46 - "Скоростная ракета на Киев! Срочно в укрытие!", - призвали в Воздушных силах.

07:33 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о взрывах в Дрогобыче.

07:30 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе утром 7 февраля. Все детали чиновник пообещал сообщить после отбоя.

По его словам, ночью враг направил несколько беспилотников на Новомосковский район. Два шахеда сбили ПВК "Восток".

Из-за падения обломков и попадания остальных дронов есть разрушение на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Никопольщину агрессор обстреливал артиллерией. Бил по райцентру и Марганецкой общине.

Обошлось без погибших и пострадавших.

07:13 Ракета, которая двигалась в направлении польской границы, изменила курс и движется в сторону Львова, предупредили Воздушные силы.

"Сообщают, что ракета летит по направлению ко Львову! Сейчас очень важно быть в укрытии", - добавил мэр города Андрей Садовый.

06:47 Мэр Харькова Терехов сообщил о попадании в район нежилых объектов города. Относительно пострадавших идет уточнение.

06:46 В Воздушных силах предупредили о пусках Х-22. Под угрозой - Харьковщина.

06:44 Крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях.

06:26 По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", - сообщил он.

06:18 Сообщают о взрывах в Николавеве.

"Продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга", - отметили в Воздушных силах.

06:03 В Харькове прозвучали как минимум четыре взрыва.

"В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны", - сообщил мэр Игорь Терехов.

"Армия России нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщал Главред, 6 февраля начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк сообщила, что РФ проверяет готовность наших систем ПВО. Это вполне вероятно свидетельствует о подготовке оккупантов к очередным ракетным атакам.

Также вчера сообщалось, что спутниковые снимки с военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области также могут свидетельствовать о том, что российские оккупационные войска могут готовить новые массированные ракетные удары по Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Войска РФ второй раз за утро атаковали Украину: в Киеве и ряде городов взрывы

Войска РФ второй раз за утро атаковали Украину: в Киеве и ряде городов взрывы

07:52 Украина
В Киеве прогремели взрывы: что известно

В Киеве прогремели взрывы: что известно

06:57 Украина
Ракетная тревога по всей Украине, в Харькове и Николаеве - взрывы: первые подробности

Ракетная тревога по всей Украине, в Харькове и Николаеве - взрывы: первые подробности

06:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:52

Войска РФ второй раз за утро атаковали Украину: в Киеве и ряде городов взрывы

07:44

Российские ракеты летели в сторону Польши: в небо срочно подняли авиацию

06:57

В Киеве прогремели взрывы: что известно

06:50

США начали переговоры с Москвой через Карлсонамнение

06:18

Ракетная тревога по всей Украине, в Харькове и Николаеве - взрывы: первые подробности

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для УкраиныПохабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины
05:00

Месяц ходил с ранением и лечил других: история одного из "титанов" Крынков

04:55

"Все идет к победе Трампа": политолог сказал, чего стоит бояться УкраинеВидео

04:15

Как почистить ковер, не поднимая его: хитрость, которая облегчит вашу жизнь

03:33

Понадобится IQ Альберта Эйнштейна: решите математическое уравнение за 15 секунд

Реклама
03:07

Обвал фронта возле Авдеевки: полковник ВСУ спрогнозировал ход боев за город

02:22

5 самых неудачливых знаков зодиака в феврале: у кого все пойдет не по плану

02:00

У Чарльза III рак: как его горячо любимая Камилла восприняла страшную новость

01:30

Вывод войск из Авдеевки: экс-сотрудник СБУ раскрыл причину "страшной ситуации"

01:00

Можно ли есть замороженные овощи: эксперт по питанию дал однозначный ответ

06 февраля, вторник
23:54

Можно ли купаться во время простуды: известный врач дал неожиданный ответВидео

23:12

Елена Кравец высказалась о переменах в Елене Зеленской во время войны

22:56

Потери России 1 к 12 в нашу пользу: Дикий про "ад" под Авдеевкой

22:48

Стало известно, сколько за год будут производить дронов Bayraktar в Украине

22:47

Удар для роспропаганды: ВСУ подняли украинский флаг в Крынках - DeepstateВидео

22:22

15-летняя дочь Кошевого удивила исполнением мирового хита Уитни ХьюстонВидео

Реклама
21:54

Можно ли носить чужие наручные часы: о какой опасности предупреждают приметы

21:48

Маски сняты: Такер Карлсон похвастался интервью с Путиным и "пригласил" Зеленского

21:18

Украина останется без помощи из-за Трампа: Байден обратился к Конгрессу США

20:52

В Белом доме назвали ключевые темы переговоров Байдена и Шольца: что известно

20:52

Как YakTak пел на Голос. Діти: 13-летний "соловей Старой Выжевки" покорил СетьВидео

20:49

РФ подтягивает резервы на Купянское направление: в ВСУ оценили уровень угрозы

20:27

В январе ВСУ уничтожили рекордное количество новейших российских БТР: подробности

20:18

Сгущенка в домашних условиях: известный блогер показала секрет приготовления

19:45

Безумная оптическая иллюзия: только гений сможет за 5 секунд найти лишнее число

19:26

В Украину врывается штормовой ветер: синоптики предупреждают об опасности

19:18

Ситуация уже критическая: началась новая фаза боев за Авдеевку - Defense Express

19:15

Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ

19:10

Как западные политики узнали, что их общества "устали" от войны в Украине?мнение

19:09

Лунный календарь на 7 февраля: чем опасен один из самых напряженных дней месяца

19:01

Почему 7 февраля нельзя ходить в магазин: строгие приметы и запреты дня

18:54

Как побороть в себе лень: Карпачев назвал работающий психологический трюк

18:32

Готовят "сюрпризы" для оккупантов: в ВСУ оценили перспективы освобождения Горловки

18:15

РФ задумала хитрый трюк, чтобы "ударить" по странам НАТО и избежать войны с ними – Bild

18:02

Вот почему коробки для пиццы квадратные, а не круглые: неожиданный ответ

18:00

Зачем забивать гвозди в лимон: хитрость, которая спасет ваши комнатные растения

Реклама
17:52

Россия против НАТО: в The Telegraph отбросили "апокалиптический" сценарий войны

17:42

Что делать, если горит проводка: как обезопасить себя и жилье

17:29

Кулеба на фоне слухов о снятии Залужного: не повлияет на отношения с союзниками

17:18

Аномальные +17 и порывы ветра до 30 м/с: синоптик предупредила об изменениях в погоде

16:59

Удары дронов по российским НПЗ: в СМИ назвали ужасные последствия для России

16:57

Безуглую исключили из партии, а "отобрать" у нее Комитет депутаты не смогли

16:57

Звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 раскритиковали за непрофессионализмВидео

16:52

Любовь и счастье постучат внезапно: трем знакам зодиака повезет 14 февраля

16:40

Осадчая удивила смелым селфи в ванной

16:35

Можно ли есть суши во время беременности: об этом должны знать будущие мамочки

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять