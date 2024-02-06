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Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

Алексей Тесля
6 февраля 2024, 09:32
На аэродроме Оленья базируются десятки самолетов, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам.
Российский самолет Ту-95мс, ракета
Оккупанты могут готовить новые авиаудары / Википедия, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска могут готовить новые массированные ракетные удары по Украине.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки с военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области, сообщает в Telegram ресурс monitoring.

На сегодня на аэродроме базируются десятки самолетов, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам.

видео дня

При этом на опубликованных снимках зафиксировано не менее 10 Ту-95МС и 35 Ту-22М3.

В частности, на аэродроме "Оленья" находятся:

  • 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
  • 35 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 (32 из которых – доноры или же не используются);
  • 3 военно-транспортных самолета Ан-12;
  • истребители Су-30СМ (они обычно сопровождают бомбардировщики во время ракетных атак).

Учитывая, какую авиацию сейчас враг сосредоточил на аэродроме "Оленья", OSINT-аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к новым ракетным ударам.

"Отмечены действия, указывающие на подготовку к ракетным обстрелам бортов Ту-95мс, Ту-22м3", - говорится в сообщении.

  • Аэродром Оленья
    Аэродром Оленья t.me/monitorwarr
  • Аэродром Оленья
    Аэродром Оленья t.me/monitorwarr
  • Аэродром Оленья
    Аэродром Оленья t.me/monitorwarr
  • Аэродром Оленья
    Аэродром Оленья t.me/monitorwarr
  • Аэродром Оленья
    Аэродром Оленья t.me/monitorwarr
  • Аэродром Оленья
    Аэродром Оленья t.me/monitorwarr
  • Аэродром Оленья
    Аэродром Оленья t.me/monitorwarr
  • Аэродром Оленья
    Аэродром Оленья t.me/monitorwarr

Удары РФ по Украине

Напомним, ранее противник атаковал Украину при помощи 24 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

Ранее российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.

Силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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война в Украине Ту-95 ракетный удар
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