Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

Российские оккупационные войска могут готовить новые массированные ракетные удары по Украине.
Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки с военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области, сообщает в Telegram ресурс monitoring.
На сегодня на аэродроме базируются десятки самолетов, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам.
При этом на опубликованных снимках зафиксировано не менее 10 Ту-95МС и 35 Ту-22М3.
В частности, на аэродроме "Оленья" находятся:
- 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
- 35 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 (32 из которых – доноры или же не используются);
- 3 военно-транспортных самолета Ан-12;
- истребители Су-30СМ (они обычно сопровождают бомбардировщики во время ракетных атак).
Учитывая, какую авиацию сейчас враг сосредоточил на аэродроме "Оленья", OSINT-аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к новым ракетным ударам.
"Отмечены действия, указывающие на подготовку к ракетным обстрелам бортов Ту-95мс, Ту-22м3", - говорится в сообщении.
Удары РФ по Украине
Напомним, ранее противник атаковал Украину при помощи 24 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.
Ранее российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.
Силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
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