РФ атаковала дронами восемь областей: что известно о последствиях удара

Вражеские БПЛА были уничтожены в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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Ночью РФ ударила дронами по Украине / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

В ночь на 30 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.

Как сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ, силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

"Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ", - говорится в сообщении.

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К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Уничтожены 15 ударных БПЛА / Воздушные силы ВСУ

В Киевской областной военной администрации сообщили, что ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО.

В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар.

Пожар оперативно ликвидирован. Кроме зданий, повреждены три автомобиля.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Тем временем в Нацполиции показали кадры последствий дронового удара РФ по Киевской области.

Из-за падения обломков на предприятии возник пожар / Фото: Нацполиция

Повреждено административное здание и ангар / Фото: Нацполиция

Последствия дронового удара по Киевщине / Фото: Нацполиция

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области почти три часа была воздушная тревога.

"В Уманщине имеем попадание "шахеда" по заброшенной постройке. В то же время, еще один ударный БпЛА успешно уничтожен нашими защитниками. В обоих случаях без пострадавших", - сообщил Табурец.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 30 января силами и средствами противовоздушной обороны в области уничтожен БПЛА типа "Shahed-136/131".

"В результате падения обломков, загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние пострадавшего сейчас стабильное", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской области оккупанты атаковали дронами Криворожье. Один шахед защитники из ПВК "Восток" сбили. Еще один попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже потушили. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Красногригорьевскую общину на Никопольшине враг обстрелял из артиллерии. Поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, авто. Везде обошлось без погибших и пострадавших", - написал он.

Последствия атаки по Днепропетровщине / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки по Днепропетровщине / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вследствие ночного налета "Шахедов" на Херсонщине есть попадание в агропредприятие. Там вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

Масштабы разрушений уточняются, информации о пострадавших не поступало.

"Силами подразделений противовоздушной обороны юга в течение почти трех часов напряженной боевой работы было уничтожено 5 БпЛА типа Shahed-131/136", сообщила пресс-служба Сил обороны юга.

На Херсонщине - "прилет" по агропредприятию / Фото: t.me/SJTF_Odes

На Херсощине вспыхнул пожар из-за атаки дронов / Фото: t.me/SJTF_Odes

Как сообщал Главред, в ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Украину при помощи дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили восемь вражеских "Шахедов" в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

В ночь на 28 января запустила по Украине восемь дронов "Шахед" и пять ракет. Есть попадания, в частности, в промышленный объект в Полтавской области.

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