Ночью РФ ударила по Украине дронами и "Шахедами": первые подробности

Силы ПВО уничтожили восемь дронов в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

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Дроны сбивали в четырех украинских областях / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Украину при помощи дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили восемь вражеских "Шахедов".

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, страна-агрессор Россия применила для удара восемь ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", одну ракету "Искандер-М", три ракеты С-300 по Донбассу.

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено восемь дронов в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

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Уничтожены восемь "Шахедов" / Фото: t.me/kpszsu

В Силах обороны Юга уточнили, что ночью РФ еще раз атаковала южные регионы дронами-камикадзе.

В Николаевской области подразделениями ПВО сбито 4 БпЛА типа "Shahed-131/136"

В результате падения обломков сбитых дронов повреждено административное здание, учебное заведение и здания в частном секторе. Пожары не возникали. Пострадавших нет.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 января запустила по Украине восемь дронов "Шахед" и пять ракет. Есть попадания, в частности, в промышленный объект в Полтавской области.

Напомним, в РФ конструкторское бюро "Стратим" запустило производство бюджетного аналога иранского дрона-камикадзе Shahed. Новый БпЛА называется "Ястреб". Его дальность полета – 350 км, а боевая часть – 800 кг. Беспилотник будет использоваться для новой тактики обстрелов Украины.

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