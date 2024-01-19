В РФ запустили производство аналога Shahed: в ISW рассказали о новой тактике обстрелов

Дальность полета БпЛА "Ястреб" составляет 350 км, а боевая часть – 800 кг. Сейчас идут лётные испытания прототипа.

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РФ запустила производство аналога иранского Shahed / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скриншот

В стране-агрессоре РФ конструкторское бюро "Стратим" запустило производство бюджетного аналога иранского дрона-камикадзе Shahed. Новый БпЛА называется "Ястреб". Его дальность полета – 350 км, а боевая часть – 800 кг. Беспилотник будет использоваться для новой тактики обстрелов Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В российском КБ "Стратим" отметили, что оккупационные войска будут применять БпЛА "Ястреб" как приманку для отвлечения украинских систем ПВО. Аналитики отмечают, что российские войска уже применяли такую тактику во время серии ударов по Украине.

В настоящее время ведутся лётные испытания прототипа, а в первой половине 2024-го планируется начать лётные испытания уже готового и доработанного дрона.

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В отчете ISW также сообщается, что 18 января министр обороны России Сергей Шойгу посетил в Московской области Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" (ГосМКБ "Радуга"), дочернее предприятие Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Шойгу дал предприятию задачу увеличить дальность полета неустановленного оружия от 250 км до более чем 300 км. В свою очередь, гендиректор КТРВ Борис Обносов сообщил, что якобы уже было опробовано оружие с дальностью полета 310 км. Обносов также отметил, что ГосМКБ "Радуга" снизило стоимость производства этого оружия и увеличило его боевую часть от 450 до 800 кг.

Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков заявил, что предприятие удвоило штат сотрудников, закупило новое испытательное оборудование и инструменты, расширило производственные площади, а также установило 12-часовые изменения, что позволило работать круглосуточно и увеличить объемы производства.

Аналитики ISW отмечают, что заявления Богатикова и некоторые факты свидетельствуют о том, что с начала полномасштабного вторжения России ГосМКБ "Радуга" увеличило объемы производства высокоточного оружия в восемь раз.

Как сообщал Главред, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты начали использовать нетипичную тактику во время атаки дронами. Россияне направили "Шахеды" на прифронтовые территории, хотя могли атаковать ими цели на более отдаленной местности.

Тем временем украинские военные успешно применили "гибридную" противовоздушную оборону. Они впервые смогли уничтожить "Шахед" с расстояния 9 километров.

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