"Расстояние было 9 км": ВСУ сбили "Шахед" самодельной ПВО

Украинские военные смогли сделать самодельную ПВО, которой успешно сбили российский дрон на невероятно большом расстоянии.

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ВСУ сделали ПВО, если сбили дрон на расстоянии 9 километров / Коллаж: Главред, фото: Facebook/ pvkshid, командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские военные успешно применили "гибридную" противовоздушную оборону. Они впервые смогли уничтожить "Шахед" с расстояния 9 километров. Об этом заявил министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин на Давосском форуме, сообщает Defense Express.

Украинские военные сделали самодельную ПВО.

"Взяли советские компоненты и применили западные ракеты, или брали западные установки и применяли к ним советские ракеты. Я рад сообщить, что одна из таких систем была успешно использована сегодня вечером. Мы за девять километров сегодня сбили Шахед, и это первое успешное использование такой системы. Я очень рад, что мы развернули ее на поле боя, защищая наше небо и наших людей", - сказал Камышин.

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Атака РФ дронами

Ранее сообщалось о том, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. У нового реактивного дрона китайский двигатель, подчеркнул Сергей Бескрестнов. Вражеский дрон пролетел полстраны, а его скорость была более 500 километров в час.

Напомним, ранее РФ ударила по Украине 59-ю ракетами и дронами. Россияне ночью и утром совершили массированный ракетный удар по Украине. Они использовали полсотни ракет и 8 дронов. Удалось сбить половину воздушных целей.

Недавно россияне повредили сразу 23 дома в Сумской области. Российские оккупанты ударили по городу Кролевец ракетой и двумя беспилотниками.

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