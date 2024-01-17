"Расстояние было 9 км": ВСУ сбили "Шахед" самодельной ПВО

Украинские военные успешно применили "гибридную" противовоздушную оборону. Они впервые смогли уничтожить "Шахед" с расстояния 9 километров. Об этом заявил министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин на Давосском форуме, сообщает Defense Express.
Украинские военные сделали самодельную ПВО.
"Взяли советские компоненты и применили западные ракеты, или брали западные установки и применяли к ним советские ракеты. Я рад сообщить, что одна из таких систем была успешно использована сегодня вечером. Мы за девять километров сегодня сбили Шахед, и это первое успешное использование такой системы. Я очень рад, что мы развернули ее на поле боя, защищая наше небо и наших людей", - сказал Камышин.
Атака РФ дронами
Ранее сообщалось о том, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. У нового реактивного дрона китайский двигатель, подчеркнул Сергей Бескрестнов. Вражеский дрон пролетел полстраны, а его скорость была более 500 километров в час.
Напомним, ранее РФ ударила по Украине 59-ю ракетами и дронами. Россияне ночью и утром совершили массированный ракетный удар по Украине. Они использовали полсотни ракет и 8 дронов. Удалось сбить половину воздушных целей.
Недавно россияне повредили сразу 23 дома в Сумской области. Российские оккупанты ударили по городу Кролевец ракетой и двумя беспилотниками.
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