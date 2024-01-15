'2 жирные цели за один раз': в Воздушных силах рассказали важные детали сбития самолетов

Украинские военные мастерски ударили по двум российским военным самолетам. Они уничтожили важный для РФ самолет-разведчик А-50 и подбили еще один военный самолет Ил-22. Спикер командования ВВС Юрий Игнат рассказал подробности.
Он отметил, что самолет Ил-22 был подбит, но смог долететь до Анапы.
"Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Ага, как видите, корыто"восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, Цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь и 200-е", - пишет Игнат.видео дня
Он добавил, что ранее самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был для украинских военных приоритетной целью.
"До сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил. А тут еще и Ил-22 (воздушный командный пункт) попал под раздачу! Сразу две "жирные" цели за один раз! Горжусь службой в Воздушных силах ВС Украины!"- добавил Игнат.
Удар по самолетам А-50 и Ил-22 РФ
Ранее Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.
Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта, невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.
Как сообщалось ранее, ВСУ могли сбить А-50 над Азовом "блуждающим ЗРК". Валерий Романенко объяснил, чем удалось сбить российский самолет на предельной дальности.
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