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"Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов": Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ

Руслана Заклинская
11 января 2024, 22:41обновлено 11 января, 23:39
Союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, которым Вооруженные Силы Украины эффективно уничтожают российские самолеты и вертолеты.
'Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов': Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ
Зеленский рассказал о эффективном дальнобойном оружии от партнеров / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, uk.wikipedia.org

Союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, которым за сутки уничтожили 26 вертолетов. Также им за раз сбили 12 самолетов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с представителями балтийских СМИ.

Президент Украины поблагодарил союзников за предоставление возможности стране бороться, в частности с помощью систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что без этих систем невозможно уцелеть во время массированных ракетных или дроновых атак России.

"Партнеры передали нам некоторое дальнобойное оружие. Я не буду говорить какое, но партнеры поймут. Мы им уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", - признался Зеленский.

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По словам президента, секретное оружие помогало украинской армии эффективно обороняться, ведь ВСУ уничтожали тех, "кто атаковал и полностью контролировал небо".

В то же время Зеленский не понимает, как кто-то может спокойно спать, зная о наличии десятков систем ПВО, тогда как несколько дополнительных могли бы спасти много жизней в Украине. Он подчеркнул, если бы Украине предоставили еще 7 систем Patriot, это могло бы уменьшить потери среди гражданского населения в Харькове, Херсоне и Одессе.

Ликвидация российских СУ-34

Напомним, 22 декабря ВСУ уничтожили три российских самолета Су-34. Российские оккупанты подтвердили потерю трех бортов на южном направлении. По некоторым версиям, они были сбиты во время бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, вероятнее всего, три российских бомбардировщика Су-34 были поражены ЗРК Patriot. Эксперты подчеркнули, что использование системы противовоздушной обороны против российской тактической авиации является значимым достижением.

Также сокрушительные удары Сил обороны Украины по трем российским боевым самолетам Су-34 значительно повлияли на операции российских войск на левом берегу Днепра. Оперативная сводка разведки Великобритании свидетельствует, что неспособность оккупантов установить контроль над воздухом существенно ограничивает их возможности на поле боя.

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