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Летели бомбить ВСУ в Крынках: подробности сбития трех российских Су

Яна Ставская
22 декабря 2023, 15:40обновлено 22 декабря, 16:42
Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.
Летели бомбить ВСУ в Крынках: подробности сбития трех российских Су
Специалисты называют сбитие сразу трех бомбардировщиков "историческим событием" / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Цаплиенко, Википедия

Российские оккупанты подтверждают потерю трех бортов на южном направлении. Ранее Воздушные силы отчитывались о сбитии трех Су-34 22 декабря.

Близкий к российской военной авиации телеграм-канал Fighterbomber, в частности, признал потерю как минимум одного самолета.

Летели бомбить ВСУ в Крынках: подробности сбития трех российских Су

В некоторых российских телеграм-каналах приводится версия, что самолеты были сбиты системой Patriot, когда выполняли полет для бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

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Как пишет украинский военный специалист по связи Сергей Флеш, указанные самолеты много месяцев подряд сбрасывали КАБы и считались "несбиваемыми".

"Весь маневр был на 100% рассчитан на отход СУ от Бука и С300. И когда нашим это надоело, они подтянули нечто лучше советского С300. Теперь желающих бросать КАБ среди российских пилотов снизится", - отмечает Флеш.

Летели бомбить ВСУ в Крынках: подробности сбития трех российских Су

Согласно данным ГУР, в результате уничтожения на южном направлении троих российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ. Вместе с тем не уточняется, идет ли речь в этом случае о ликвидации военных пилотов РФ.

Указывается, что самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют россияне.

ВСУ уничтожили три российских бомбардировщика Су-34

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что это произошло на южном направлении. Других деталей он не предоставил.

Официально российские власти о потери бомбардировщиков не сообщали.

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