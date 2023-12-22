Летели бомбить ВСУ в Крынках: подробности сбития трех российских Су

Российские оккупанты подтверждают потерю трех бортов на южном направлении. Ранее Воздушные силы отчитывались о сбитии трех Су-34 22 декабря.
Близкий к российской военной авиации телеграм-канал Fighterbomber, в частности, признал потерю как минимум одного самолета.
В некоторых российских телеграм-каналах приводится версия, что самолеты были сбиты системой Patriot, когда выполняли полет для бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.
Как пишет украинский военный специалист по связи Сергей Флеш, указанные самолеты много месяцев подряд сбрасывали КАБы и считались "несбиваемыми".
"Весь маневр был на 100% рассчитан на отход СУ от Бука и С300. И когда нашим это надоело, они подтянули нечто лучше советского С300. Теперь желающих бросать КАБ среди российских пилотов снизится", - отмечает Флеш.
Согласно данным ГУР, в результате уничтожения на южном направлении троих российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ. Вместе с тем не уточняется, идет ли речь в этом случае о ликвидации военных пилотов РФ.
Указывается, что самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют россияне.
ВСУ уничтожили три российских бомбардировщика Су-34
Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что это произошло на южном направлении. Других деталей он не предоставил.
Официально российские власти о потери бомбардировщиков не сообщали.
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