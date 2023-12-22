"Есть погибшие": в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ

Стали известны новые подробности уничтожения трех российских боевых самолетов Су-34 на южном направлении.
Новыми деталями поделились в военной разведке. Информацию публикует NV со ссылкой на сведения, полученные от источника в украинской разведке.
Отмечается, что в результате уничтожения на южном направлении трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ.
Вместе с тем не уточняется, идет ли речь в этом случае о ликвидации военных пилотов РФ.
Собеседник отметил, что самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют россияне.
"Подтверждение по ликвидированным оккупантам продолжается, точно есть погибшие", — добавил он.
Уничтожение Су-34 РФ
Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.
Позднее Юрий Игнат рассказал, что россияне имеют десятки таких самолетов, они продолжают их изготавливать. По его словам, три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены сегодня украинскими военными.
В то же время появились новые подробности сбития трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.
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