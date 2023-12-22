ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге

Украинские военные сбили на юге Украины сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. Он отметил, что самолеты российских оккупантов были сбиты днем в пятницу, 22 декабря.
Олещук отметил, что во время ночной атаки российских оккупантов "Шахедами" на территорию Украины на куске одного из сбитых вражеских дронов наши защитники нашли надпись с пожеланием смерти украинцам, а уже днем 22 декабря украинские военные обернули это пожелание против самих захватчиков.
"Сегодня в полдень на южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34", – сообщил командующий Воздушных сил ВСУ.
Война в Украине
В американском Институте изучения войны (ISW) спрогнозировали катастрофические последствия в случае остановки предоставления военной помощи Украине. Позиционная война в Украине не является стабильной тупиковой ситуацией, поскольку баланс может склониться в любую сторону из-за решений, принятых на Западе.
Также в ISW отмечали, что россияне могут начать новое массированное наступление. В частности, в ISW считают, что российские захватчики могут активизировать наступательные операции независимо от погодных условий. Отмечается, что Белый дом считает, что для оккупантов будет легче действовать в условиях, когда почва будет замерзать в конце января и в феврале 2024 года.
Напомним, командир 2-го механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко назвал пессимистичный и оптимистичный сценарии того, как закончится война в Украине.
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