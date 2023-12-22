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Морозы, снег и ветер 20 м/с: синоптик назвал даты сильного похолодания

Алёна Воронина
22 декабря 2023, 13:20обновлено 22 декабря, 14:30
В Украине ожидается кратковременное похолодание, местами пройдет снег и будет порывистый ветер.

Погода, зима, снег
Погода в Украине станет холоднее – будут морозы, снег и ветер 20 м/с/ unsplash.com

Погода в Украине снова принесет неприятные сюрпризы – в выходные, 23 и 24 декабря, на наше государство налетит похолодание и кое-где будет небольшой снег и порывистый ветер.

Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что в ближайшие двое суток на погодные условия в нашей стране будет влиять малоподвижный циклон с центром над Беларусью и странами Балтии.

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Синоптик рассказал, что в нашу страну будет заходить холодный воздух из тыловой части циклона, и из-за этого температурный фон в большинстве областей снизится на 4-7 градусов.

Кроме этого, усилится ветер западной четверти, кое-где до 15-20 м/с. Также Кибальчич предупредил, что водителям и пешеходам стоит быть осторожными на дорогах и тротуарах, ведь возможна гололедица.

Погода в Украине 23 декабря

В западных областях

В субботу, 23 декабря, в западных областях нашей страны в течение суток будет небольшой мокрый снег. Также стоит быть готовыми к тому, что налетит метель, а на дорогах будет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...+ 1 градусов, днем -3...+2. В Карпатах в течение суток -2...-7 градусов.

В северных областях

На севере нашего государства в субботу ночью местами будут осадки – будут идти мокрый снег и дождь, днем небольшой снег и мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -3...+2.

В центральных областях

В центральных областях Украины в субботу ночью местами пройдет дождь с мокрым снегом, днем будет небольшой мокрый снег, местами с дождем. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градусов, днем 0...+5.

На юге Украины

В южных областях и Крыму пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем + 2...+7.

В восточных областях

В восточной части страны ночью ожидается дождь, днем местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток 0...+5 градусов.

Погода в Украине 23 декабря
Погода в Украине 23 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 24 декабря

В западных областях

В воскресенье, 24 декабря, на западе нашей страны ночью ожидается небольшой снег и метели. Днем и вечером будет снег и мокрый снег, который может переходить в дождь. В Карпатах будут умеренные снегопады, на дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -1...+4. В Карпатах ночью -4...-9 градусов, днем 0...-5.

В северных областях

На севере нашего государства пройдет небольшой, кое-где умеренный снег. Стоит быть осторожными на дорогах из-за гололеда. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -3...+2.

В центральных областях

В центральных областях ночью существенных осадков не ожидается, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3.

Погода в Украине 24 декабря
Погода в Украине 24 декабря/ Укргидрометцентр

На юге Украины

В южных областях без существенных осадков, только в Крыму местами ожидается мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градусов, днем 0...+5.

В восточных областях

В восточных областях местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -4...+1.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что синоптик назвала дату мощного циклона, когда Украину накроют мокрый снег и дождь. В наше государство придет похолодание с осадками, которое будет держаться несколько дней.

Также раньше синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. В Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

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