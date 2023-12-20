Украину накроют мокрый снег и дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

Еще несколько дней погода будет бесснежной и теплой, но потом в наше государство придет похолодание с осадками.

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Украину накроют мокрый снег и дождь/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет достаточно теплой – почти во всех областях температура воздуха будет держаться на уровне, выше средней климатической нормы. Но погодные условия начнут меняться с пятницы, 22 декабря.

В Украину придет мощный циклон, который принесет мокрый снег и дождь. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает NV.

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Сколько будет держаться теплая погода

Согласно прогнозу синоптика, теплая температура воздуха сейчас держится из-за того, что поступают теплые воздушные массы с запада и юго-запада. В ближайшие несколько дней температура воздуха будет выше средней климатической нормы.

"Ночью в большинстве областей в ближайшие дни 0...+6 градусов, а в дневные часы – от +4 до +10 на юге Украины. На севере и западе в пределах +4...+7. только в восточных и в Сумской областях в ночные и дневные часы от -1 до +4", – рассказала Птуха.

При этом она предупредила, что в северо-восточных областях еще кое-где на дорогах может быть гололедица. Ведь, например, в Сумской области еще сохранился снег – его еще много, хоть он и тает.

Синоптик отметила, что такая нетипично теплая погода будет сохраняться до 22-23 декабря. Самыми теплыми будут 20 и 21 декабря. Не будет существенных осадков, только в северной части страны 20 декабря местами возможен дождь. Также 21 декабря дождь возможен только в дневные часы по юго-востоку.

Украину накроет мокрый снег и дождь

А вот с пятницы, 22 декабря, погодные условия начнут меняться. Ожидается поступление атмосферного фронта с северо-запада. Синоптик предупредила, что надвигается довольно мощный циклон с центром над Скандинавией и немного над Балтийским морем, который заденет территорию Украины: атмосферный фронт будет продвигаться с Запада в восточном направлении.

22 декабря ночью в западных областях, а днем на правобережье будут идти мокрый снег и дождь, а 23 декабря – на левобережной части государства в ночные часы. Остальная территория будет оставаться без существенных осадков.

"Температура в конце недели уже начнет несколько снижаться: ночью от +4 до -2 в большинстве областей, а в дневные часы 0...+6. На юге будет оставаться +4...+10 – юг этот атмосферный фронт особо не будет затрагивать. А в Карпатах зима в полной мере – там мокрый снег, температура ночью 0...-5, днем около нуля", – рассказала Наталья Птуха.

После этого в воскресенье и понедельник, 24 и 25 декабря, придет новый атмосферный фронт с запада. Поэтому в эти дни снова могут быть осадки – снег с дождем. Но снежного покрова от таких осадков не будет оставаться. Снег на Рождество, 25 декабря, будет только в тех областях, в которых он есть сейчас, а остальные области будут на праздник без снега.

Синоптик добавила, что снижение температуры воздуха, которое начнется в конце этой недели, будет небольшим – значительных морозов не ожидается, а в дневные часы будет преимущественно "плюсовая" температура или около нуля.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год. Нетипичное тепло накроет Украину в конце декабря. Лишь кое-где температура воздуха будет падать ниже нуля.

Также ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украину вернется мороз на несколько дней, но после этого снова потеплеет.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю с 18 по 24 декабря, и где будет бушевать сильный ветер с дождем и снегом. Синоптик предупреждает о том, что в Украине ожидается оттепель на этой неделе.

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