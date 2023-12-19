Можно ли гладить мокрую одежду: 4 правила, как не испортить свои вещи

Не всегда рекомендуется гладить влажную одежду – некоторые виды тканей могут быть настолько испорчены после этого, что их придется выбросить.

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Можно ли гладить мокрую одежду/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Возникали ли у вас ситуации, когда какая-то футболка еще не высохла, а вам срочно нужно ее одеть? Или же вы хотите выгладить выстиранные вещи, а они, оказывается, еще недостаточно высохли? Что вы делали в таких ситуациях – гладили такую одежду на свой страх и риск или откладывали ли это занятие на позднее? Давайте разбираться, что будет, если гладить мокрую одежду.

На самом деле основное, на что нужно обращать внимание в такой ситуации – из какого материала пошита одежда или другие текстильные изделия, которые вы собираетесь гладить.

1. Натуральный шелк

Это самая первая ткань, которую не следует гладить, когда она мокрая или влажная. Этот материал может не пережить такую процедуру, ведь глажка такой ткани в мокром виде сделает ее более тонкой, не такой гладкой и менее привлекательной.

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2. Хлопок

Вот с таким материалом ситуация почти противоположная. Хлопковые изделия можно гладить чуточку влажными. Но в то же время материал не должен быть совсем мокрым, иначе во время глажки ткань будет растягиваться.

Также важно помнить, что не стоит сушить хлопковое постельное белье утюгом, ведь после этого материал потеряет мягкость и прочность, которые были у него до этого.

3. Плотный лен

Такую ткань как раз можно и рекомендовано гладить, когда она еще влажная. Этому материалу такое вмешательство не навредит. Но перед глажкой нужно хорошо встряхнуть ткань, а саму глажку проводить через защитный слой из марли.

4. Вельвет

Такой материал тоже можно осторожно гладить, когда он еще находится в слегка мокром состоянии. Но перед этим нужно его хорошо отжать, чтобы в ткани не было слишком много влаги.

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