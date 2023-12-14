УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Надо угадать животное за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

Алёна Воронина
14 декабря 2023, 15:10
Лишь единицы смогут понять, какое именно животное спрятано в хитрой оптической иллюзии.
Девушка, оптическая иллюстрация
Надо угадать животное за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, thesun.co.uk

Разгадывание головоломок и различных оптических иллюзий помогает тренировать мозг для выполнения различных логических задач. Такая тренировка для мозга имеет чрезвычайно положительный эффект.

Следующая оптическая иллюзия является одной из самых сложных – нужно будет угадать, какое животное спрятано на рисунке, пишет The Sun.

На картинке мы видим черно белые линии, которые идут одна за другой, образуя узор, похожий на окрас зебры.

видео дня

Одна из причин, почему разгадывать эту загадку так сложно, заключается в том, что от созерцания такой картинки начинает "ряботеть" в глазах. Поэтому с первых секунд возникает желание просто отложить рисунок в сторону и не смотреть на него. Но если перебороть это ощущение, то очень скоро удастся заметить, что среди черных и белых линий скрывается таинственное животное, которое старается быть незаметным.

Задача усложняется еще и тем, что нужно справиться с ней всего за 5 секунд. Попробуйте сконцентрироваться на задании и не отвлекаться – тогда быстрее удастся заметить отгадку.

Оптические иллюстрации
Надо угадать животное за 5 секунд/ thesun.co.uk

Если вам не удается разгадать загадку, даем небольшую подсказку – обратите внимание, что некоторые линии имеют небольшие выступы, которые меняют размер фигуры. Присмотритесь к таким необычным местам в картинке, и спрятанное животное даст о себе знать.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптические иллюстрации
На картинке замаскированный кот/ thesun.co.uk

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кольцо на рисунке. Нелегко будет всего за 48 секунд заметить, где на картинке было спрятано ценное украшение.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти пингвина на сложной картинке. Непросто будет заметить, где же спрятался непослушный пингвин, всего за 20 секунд.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Россияне атаковали Украину ракетами: в Киеве и нескольких областях прогремели взрывы

Россияне атаковали Украину ракетами: в Киеве и нескольких областях прогремели взрывы

15:57 Украина
Помощь Украине от Запада в 2024 году будет равнозначной бюджету РФ на оборону - Клочок

Помощь Украине от Запада в 2024 году будет равнозначной бюджету РФ на оборону - Клочок

14:35 Эксклюзивы
Лукашенко сплясал под дудку Путина и заклянчил у Украины переговоры

Лукашенко сплясал под дудку Путина и заклянчил у Украины переговоры

14:34 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:17

Вы жарили сосиски неправильно: повар рассказал о 3 распространенных ошибках

16:16

"Перспектив нет": россияне не могут захватить Авдеевку - Маломуж

16:15

Гороскоп на 2024 год: для 4 знаков зодиака, он станет настоящим испытанием

16:03

Буйство дипфейка: У Путина спросил о его двойниках искусственный "Путин"

15:57

Россияне атаковали Украину ракетами: в Киеве и нескольких областях прогремели взрывы

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
15:35

Шойгу назначил командующего крейсера Москва, который год назад потопили ВСУ – ГУР

15:34

"Не будет концом света": Данилов прокомментировал позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС

15:32

"Примитивный и неудачный шаг": в ГУР прокомментировали объявление Буданова в розыск

15:28

Арестович пошел во все тяжкие: похвалил Путина и попытался унизить украинцев

Реклама
15:20

Как постирать кроссовки в машинке, чтобы не испортить: простые советы

15:10

Надо угадать животное за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

15:09

Молодая жена Виктора Павлика высказалась про невысокий рост мужа

15:03

В НБУ пояснили, почему курс доллара снова начал улетать

14:58

Плохие новости для россиян: боец ВСУ прокомментировал освобождение террикона в Горловке

14:56

"Выиграли битву за Черное море": Кулеба раскрыл успехи ВСУ во время контрнаступления

14:35

Помощь Украине от Запада в 2024 году будет равнозначной бюджету РФ на оборону - КлочокЭксклюзив

14:34

Лукашенко сплясал под дудку Путина и заклянчил у Украины переговоры

14:31

"Меня раздражают русские песни": Зибров жестко обрушился на молодежь

14:29

В Украине выросло количество тех, кто готов отказаться от территорий - опрос КМИС

13:57

Путин цинично назвал войну в Украине "гражданской" и упомянул о "братских народах"

Реклама
13:52

Бывшая Венсана Касселя показала смелое фото в постели

13:51

Что подарить жене на Новый Год 2024: любимая будет в восторге

13:50

Когда сажать ранний картофель в Украине: ответы удивят даже опытных аграриевВидео

13:40

США исчерпали бюджет помощи Украине: у Байдена сказали, сколько осталось денег

13:39

Конгресс США не согласовал помощь Украине на 61 млрд долларов и ушел на каникулы

13:30

Помощь продлят: какие категории ВПЛ смогут получить выплаты в 2024 году

13:00

Российские десантники попали в ловушку ВСУ: в разведке раскрыли огромные потери россиян

12:50

Лилия Ребрик рассказала, где собирается рожать

12:27

Орбан уперся в вопросе Украины, в ЕС им "сыты по горло"

12:24

Лунный календарь 15 декабря 2023: очень сильная энергетика дня может вызвать неприятные последствия

12:18

Как пауки в банке: Киркоров судится с путинисткой Успенской за 12 миллионов

12:13

"РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин": Путин разразился дикой пропагандой

11:57

Хоть ненакрашенная, хоть накрашенная: Ксения Мишина показала себя до и после макияжаВидео

11:54

Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить

11:30

Партизаны проникли в тыл врага в Москве и "слили" информацию для ВСУ

11:26

"Жутко" оптическая иллюзия: немногие могут понять, что на самом деле происходит

11:22

"Выкарабкиваюсь": Катя Тышкевич показала фото из больницы

11:16

Война против Украины сильно ударила по русской экономике - Financial Times

11:15

Заморозка войны в Украине и нападение РФ на НАТО: Кулеба предупредил об угрозе

10:54

Китайский гороскоп на завтра 15 декабря: Петухам помогут, Драконы - пересмотрите расходы

Реклама
10:39

ВСУ – о левобережье Херсонщины: враг собрал десятки тысяч бойцов, позиции держим

10:31

В Воздушных силах пояснили, почему стало сложно сбивать вражеские дроны Shahed

10:29

Гороскоп на завтра 15 декабря 2023: Скорпиону - проблемы с родными, Стрельцу - жесткая критика

10:28

Под Москвой гремели взрывы: СМИ выяснили детали новой спецоперации ГУР

10:17

50 грамм достаточно: зачем сыпать соду в кошачий лоток

10:11

Импичмент Байдена: в Конгрессе начинают расследование, реальна ли его отставка

09:51

"Отступать некуда, позади морг": путинист Охлобыстин "торганул лицом" на Донбассе

09:48

Леся Никитюк в горячем купальнике показала свою "зузю"

09:39

КНДР передала Путину миллион снарядов: Зеленский заявил о серьезной проблеме

09:38

РФ продвинулась возле Авдеевки и Бахмута: что происходит на восточном фронте - ISW

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять