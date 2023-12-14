Надо угадать животное за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

Лишь единицы смогут понять, какое именно животное спрятано в хитрой оптической иллюзии.

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Надо угадать животное за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, thesun.co.uk

Разгадывание головоломок и различных оптических иллюзий помогает тренировать мозг для выполнения различных логических задач. Такая тренировка для мозга имеет чрезвычайно положительный эффект.

Следующая оптическая иллюзия является одной из самых сложных – нужно будет угадать, какое животное спрятано на рисунке, пишет The Sun.

На картинке мы видим черно белые линии, которые идут одна за другой, образуя узор, похожий на окрас зебры.

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Одна из причин, почему разгадывать эту загадку так сложно, заключается в том, что от созерцания такой картинки начинает "ряботеть" в глазах. Поэтому с первых секунд возникает желание просто отложить рисунок в сторону и не смотреть на него. Но если перебороть это ощущение, то очень скоро удастся заметить, что среди черных и белых линий скрывается таинственное животное, которое старается быть незаметным.

Задача усложняется еще и тем, что нужно справиться с ней всего за 5 секунд. Попробуйте сконцентрироваться на задании и не отвлекаться – тогда быстрее удастся заметить отгадку.

Надо угадать животное за 5 секунд/ thesun.co.uk

Если вам не удается разгадать загадку, даем небольшую подсказку – обратите внимание, что некоторые линии имеют небольшие выступы, которые меняют размер фигуры. Присмотритесь к таким необычным местам в картинке, и спрятанное животное даст о себе знать.

Внизу мы оставили правильный ответ.

На картинке замаскированный кот/ thesun.co.uk

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кольцо на рисунке. Нелегко будет всего за 48 секунд заметить, где на картинке было спрятано ценное украшение.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти пингвина на сложной картинке. Непросто будет заметить, где же спрятался непослушный пингвин, всего за 20 секунд.

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