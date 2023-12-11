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Почему нельзя говорить "за замовчуванням": Авраменко объяснил большую ошибку

Алёна Воронина
11 декабря 2023, 22:13
Мы в основном неправильно употребляем это словосочетанием, потому что в украинский язык такая калька "перекочевала" с русского.
Украинский язык, Александр Авраменко
Почему нельзя говорить "за замовчуванням"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

В современном мире, где техника нас "преследует" на каждом шагу, нередко можно услышать словосочетание "за замовчуванням". Например, так говорят, когда определенные настройки являются стандартными для какой-то техники – телефона, ноутбука, телевизора и т.п. Но на самом деле в украинском языке так говорить неправильно, ведь это словосочетание является калькой из русского языка.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему неправильно говорить "за замовчуванням" и какие три словосочетания стоит употреблять взамен.

"Сегодня разговор о трудностях перевода. С развитием цифровых технологий в нашем языке появляются новые слова для обозначения новых понятий. Одно из таких – "за замовчуванням". Которое многие украинцы усвоили с английского (с англ. языка default) через русский перевод "по умолчанию", – рассказал Авраменко..

Языковед отметил, что, в частности, можно услышать следующее: "Згідно із законом про функціонування державної мови, на усіх сайтах українська мова має бути за замовчуванням".

"Нет, друзья, никто здесь ничего не умалчивает. "За замовчуванням" – это калька из русского "по умолчанию", – объяснил он.

На украинском возможны следующие три варианта:

  1. "усталене налаштування",
  2. "як усталено",
  3. "стандартне налаштування".

"Итак, во всех автомобилях, телефонах и других видах техники, приобретенных в Украине, меню на украинском языке является "усталеним налаштуванням" (или же "стандартним налаштуванням")", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему нельзя говорить "за замовчуванням":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "подарок" и каким словом стоит заменить это слово. Это слово встречается довольно часто, особенно перед праздниками. Но на самом деле так говорить не стоит.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, что означает "ось де заритий собака". Со словом "собака" в украинском языке есть так много фразеологизмов, что можно считать их бесконечно. Авраменко назвал самые известные.

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