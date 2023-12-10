Надо найти дедушку на картинке с павлином: только 1% людей справится за 12 секунд

Непростая загадка покорится лишь небольшому количеству людей.

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Надо найти дедушку на картинке с павлином/ коллаж: Главред, фото: thesun.co.uk, unsplash.com

Разгадывание различных оптических иллюзий – это способ не только хорошо провести время, но и потренировать свой мозг и развить лучшую внимательность к деталям.

В следующей оптической иллюзии придется использовать все свои умения и применить всю наблюдательность, ведь нужно будет отыскать лицо пожилого мужчины на картинке с павлином. Павлина вы заметите на рисунке сразу, а вот для поиска дедушки придется потратить немало времени.

Это именно та оптическая иллюзия, о которой можно сказать, что "не стоит верить своим глазам". Ведь с первого взгляда будет казаться, будто бы на рисунке есть лишь прекрасная птица, и больше никого и ничего там нет. Но такое первое впечатление обманчиво, поэтому не стоит ему поддаваться. Не сдавайтесь и продолжайте поиски дедушки – поверьте, он там точно есть.

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Найти лицо дедушки нужно всего за 12 секунд, пишет The Sun. Да, это довольно мало времени как для задания такого уровня. Но всё же не стоит опускать руки и сразу сдаваться – попробуйте устроить себе такое соревнование со временем и старайтесь выйти из него победителем.

Только тот, кто не сдается и уверенно движется вперед, сможет сделать даже то, что он считал слишком сложным для себя. Поэтому верьте в себя и попробуйте отгадать эту загадку максимально быстро, как только сможете.

Внимательно присматривайтесь ко всем деталям. И не забывайте, что часто для разгадывания таких загадок нужно мыслить нестандартно и творчески.

Надо найти дедушку на картинке с павлином за 12 секунд/ thesun.co.uk

Если вам не удается отыскать лицо дедушки, даем небольшую подсказку – переверните картинку и попробуйте поискать дальше.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Лицо дедушки можно заметить, если перевернуть картинку/ thesun.co.uk

Ранее мы рассказывали о запутанной оптической иллюзии, в которой нужно угадать число за 10 секунд. Даже самым внимательным с первого раза не удастся разгадать эту загадку, ведь число очень хорошо замаскировано.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти жену фермера за 19 секунд. Такая загадка может загнать в тупик даже самых талантливых людей, ведь трудно будет заметить, где же спрятана женщина.

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