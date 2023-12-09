Почему нельзя говорить "подарок": какое правильное слово стоит использовать

Перед приближением любых праздников в разговорах многих людей часто начинает звучать знакомое многим слово "подарок". То подруга рассказывает о том, что она купила своему мужу "на подарок" новый галстук или какие-то принадлежности для авто, то продавцы в магазине активно рекламируют какие-то товары со словами, что эти вещи будут отличным "подарком" для родных. Но на самом деле использовать это слово в украинском языке не стоит.
Поскольку мы часто слышим это слово, может показаться, что оно правильное. Но это ощущение обманчиво, ведь на самом деле это суржик. Поэтому стоит его избегать.
В словаре "украинского" суржика отмечается, что вместо слова "подарок" нужно говорить "подарунок". Также можно употреблять еще одно колоритное украинское слово – "гостинець".
В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается такое определение слова "подарунок" – "подарована річ, дарунок".
Слово "гостинець" в словаре объясняется как "якась річ або ласощі, які звичайно привозять, приносять або передають звідки-небудь як подарунок".
Итак, когда мы рассказываем, что вручили маленькому племяннику на день рождения машинку, нужно говорить "Я придбала йому цікавий подарунок – машинку". Или если вы принесли племяннице пакет конфет и шоколадок, то правильно будет сказать "Я принесла їй гостинець".
Ранее языковед Авраменко рассказал, что означает "ось де заритий собака". Со словом "собака" в украинском языке есть так много фразеологизмов, что можно считать их бесконечно. Авраменко назвал самые известные.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "лишній". Это суржиковое слово часто "наведывается" в разговоры многих людей, хотя на самом деле его стоит избегать.
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