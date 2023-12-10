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Почему неправильно говорить "бумага": какое правильное слово стоит употреблять

Алёна Воронина
10 декабря 2023, 23:22
На самом деле это слово суржик, поэтому в речи его следует избегать.
Украинский язык, девушка
Почему неправильно говорить слово "бумага"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать: "Я написала йому записку на бумазі, яку знайшла на столі", или "Я придбав туалетну бумагу в магазині", или "Я написав офіційну бумагу в поліцію, щоб мого кривдника нарешті притягнули до відповідальності". Но на самом деле так говорить неправильно. В таких высказываниях на украинском языке нужно избегать слова "бумага", потому что это суржик. Стоит заменять его другим, правильным словом.

В списке типичных речевых ошибок в Википедии отмечается, что вместо суржикового слова "бумага" нужно использовать слово "папір".

То есть правильно будет говорить: "Я придбала папір для принтера, адже мої запаси уже закінчилися" и "Я подала офіційний папір у міську раду, щоб місцева влада нарешті зайнялася цією проблемою". Во втором предложении слово "папір" употребляется как разговорный вариант и обозначает собой "официальный документ".

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В словаре на Портале украинского языка и культуры отмечают, что слово "бумага" еще иногда используется в украинском языке для обозначения "делового письменного сообщения, распоряжения или другого официального документа", но очень редко и только в качестве разговорного варианта. Также в этом словаре отмечается, что это слово устарело и уже входит в список суржика, поэтому его стоит избегать.

В то же время в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается два определения слова "папір":

  1. Материал для писания, печати, рисования и т. д., изготовленный из тряпичной, древесной и прочей массы. ("На другому вікні стояли інші Квіти: З паперу зроблені і шовком перевиті" (Леонид Глебов, выбр., 1951, 63));
  2. (разговорный вариант) письменный документ официального характера. ("Прихильне писарча нищечком дало йому копію з паперу, що волость послала начальникові про його" (Борис Гринченко, II, 1963, 378)).

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "подарок" и какое правильное слово стоит использовать вместо этого слова.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, что означает "ось де заритий собака". Со словом "собака" в украинском языке есть так много фразеологизмов, что можно считать их бесконечно. Авраменко назвал самые известные.

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