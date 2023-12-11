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Лишь немногие найдут владельца собаки за 12 секунд: необычайная оптическая иллюзия

Алёна Воронина
11 декабря 2023, 06:55
На картинке мы видим собачку, которая держит в лапках кость. Но очень малому количеству людей удастся отыскать хозяина животного, который спрятался на рисунке.
Оптическая иллюстрация, девушка
Лишь немногие найдут владельца собаки за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: themindsjournal.com, unsplash.com

Оптические иллюзии и головоломки – это очень хороший способ держать свой мозг в тонусе и не позволить вашей внимательности "притупиться". Если регулярно уделять время разгадыванию таких загадок, можно очень хорошо улучшить свою смекалку. Однажды вы просто удивитесь, насколько легко вам станет выполнять такие задания – вы будете "щелкать их, как орешки".

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать хозяина на картинке с песиком. Мы видим собачку, которая сидит, обняв своими лапками кость. На первый взгляд кажется, что на картинке больше никого нет, но это не так.

Не поддавайтесь своему первому впечатлению, которое будет говорить, будто бы никакого человека на картинке нет. На самом деле там есть хозяин собаки, но он очень хорошо спрятан. Придется приложить немало усилий, чтобы отыскать песика. Это будет непросто, но поверьте, задача стоит ваших усилий.

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Загадку нужно отгадать всего за 12 секунд, что делает задание еще более сложным, пишет The Sun. Постарайтесь сосредоточиться на задании и не отвлекаться ни на что другое, чтобы справиться как можно скорее.

Ваши усилия точно дадут результат, главное не сдаваться и уверенно двигаться вперед. Если включить нестандартное мышление, то возможно вам удастся разгадать загадку даже быстрее, чем за 12 секунд.

Оптическая иллюзия
Нужно найти на картинке владельца собаки за 12 секунд/ themindsjournal.com

Если вам не удается разгадать загадку, даем небольшую подсказку – переверните картинку вверх ногами.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Чтобы увидеть владельца собаки, нужно перевернуть картинку/ themindsjournal.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 4 женщин в хитрой оптической иллюзии. Такая загадка может озадачить, ведь на первый взгляд будет казаться, будто бы на картинке лишь одна женщина.

Также ранее мы рассказывали о запутанной оптической иллюзии, в которой нужно угадать число за 10 секунд. Даже самым внимательным с первого раза не удастся разгадать эту загадку, ведь число очень хорошо замаскировано.

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