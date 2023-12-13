Нужно найти пингвина на сложной картинке: оптическая иллюзия на проверку IQ

Разгадывание головоломок оптических иллюзий позволяет улучшить свою внимательность и наблюдательность, а также натренироваться видеть такие детали, которые даже не попадали в поле нашего зрения.
Следующая загадка может серьезно запутать даже тех людей, которые на разгадывании оптических иллюзий, как говорится, "собаку съели". В новой загадке нужно будет отыскать пингвина, который спрятался среди туканов, пишет The Sun.
Пингвин прячется среди большого количества птиц-туканов. И он так хорошо замаскировался, что заметить его будет очень непросто. Придется собрать воедино всю свою внимательность и не отвлекаться ни на что другое. Если вы готовы бросить себе вызов – тогда вперед.
Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 20 секунд. Готовы ли вы к такому приключению? Попробуйте максимально сосредоточиться на загадке и посоревноваться со временем, чтобы отыскать отгадку как можно быстрее.
Но не стоит расстраиваться, если вы не успеваете уложиться в 20 секунд. Для загадки такого уровня этого времени и впрямь может оказаться недостаточно. Попробуйте разгадать эту загадку, не ограничивая себя во времени – возможно именно так у вас получится лучше всего сосредоточиться на задаче.
А когда завершите с заданием, можете предложить его своим родным и друзьями – возможно они также захотят проверить свою внимательность.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Как видим, у пингвина другая окраска, чем у туканов, хотя и он прицепил себе большой желтый нос для маскировки.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти владельца собаки за 12 секунд. На картинке мы видим собачку, которая держит в лапках кость. Но очень малому количеству людей удастся отыскать также хозяина животного, который спрятался на рисунке.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти дедушку на картинке с павлином. Непростая загадка покорится лишь небольшому количеству людей.
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