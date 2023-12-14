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Нужно найти кота в листьях за 10 секунд: необычайная оптическая иллюзия

Алёна Воронина
14 декабря 2023, 06:55
Лишь самые внимательные смогут заметить, где же спрятался игривый котик.
Девушка, оптическая иллюстрация
Нужно найти кота в листьях за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Twitter Thereisnocat_

В новой оптической иллюзии нужно отыскать кота среди опавшей осенней листвы. На картинке мы видим кучу листьев, которая лежит на земле. На первый взгляд кажется, что это единственное, что можно увидеть на этой картинке, но на самом деле это не так – где-то там спрятался игривый котик, заметить которого будет непросто.

При этом на поиски кота дается всего 10 секунд, пишет The Sun. Нужно попытаться уложиться в это время.

Возможно вы попадете в список счастливчиков, которым удастся справиться с этой загадкой даже быстрее, чем за 10 секунд. Но на самом деле лишь единицы успеют справиться с этой загадкой так быстро.

видео дня

Сначала при просмотре этой картинки глаза будут разбегаться в разные стороны, ведь взгляду трудно будет сфокусироваться на таком однообразном изображении. Но если сосредоточиться и не отвлекаться ни на что другое, то ваши усилия точно дадут плоды.

Попробуйте мысленно поделить картинку на квадраты и проглядывать каждый из этих воображаемых квадратов по очереди. Важно именно методично просматривать каждый закуток. Ведь если делать это хаотично, быстро бросая взгляд из стороны в сторону, то есть риск просто проглядеть котика и не наткнуться на его тайник.

Оптическая иллюзия
Нужно найти кота в письме за 10 секунд/ Twitter Thereisnocat_

Если вам трудно разгадывать загадку на время – это не беда. Действительно довольно часто бывает трудно сконцентрироваться на задаче, когда знаешь, что нужно спешить, чтобы уложиться в отведенное время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Кот очень хорошо замаскировался/ Twitter Thereisnocat_

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти пингвина на сложной картинке. Непросто будет заметить, где же спрятался непослушный пингвин, всего за 20 секунд.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти авто на картинке за 6 секунд. Непросто будет заметить игрушечный автомобиль, который спрятан на изображении ванной комнаты.

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