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Лишь немногие найдут спрятанное сердце за 11 секунд: сложная оптическая иллюзия

Алёна Воронина
18 декабря 2023, 13:45
Не каждому удастся быстро выполнить эту задачу, ведь на каждом шагу что-то будет отвлекать от правильного ответа.
Девушка, оптическая иллюстрация
Нужно найти скрытое сердце за 11 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Brightside

Разгадывание головоломок и оптических иллюзий помогает натренировать свой мозг замечать очень мелкие и скрытые детали. Если регулярно уделять время таким задачам, они будут выполнять роль тренировки для мозга так же, как спорт тренирует тело.

Чтобы отыскать скрытое сердце в сложной оптической иллюзии нужно будет применить все свои умения и навыки, пишет jagranjosh. Еще труднее будет потому, что задание нужно выполнить всего за 11 секунд. Не каждому удастся справиться за такой короткий промежуток времени.

На картинке мы видим яркие цветы разных цветов. Краски переливаются от ярко-красного до желтого, голубого, розового, фиолетового, зеленого и т. д. В таком многообразии красок трудно будет заметить то, что так старательно спрятано от наших глаз – сердце.

видео дня

Сердце очень искусно спрятано среди цветов. Лишь самым внимательным и самым старым удастся его отыскать, и еще и сделать это максимально быстро. Постарайтесь найти его как можно быстрее.

Но не стоит расстраиваться, если не удалось выполнить задание за 11 секунд – этого времени и впрямь может оказаться недостаточно для такой загадки. Просто продолжайте поиски, не обращая внимания на время.

Оптическая иллюзия
Нужно найти скрытое сердце за 11 секунд/ Brightside

Для удобства в поисках можете мысленно поделить картинку на несколько квадратов и осматривать каждый из этих квадратов по очереди, заглядывая в каждый закуток.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Сердце очень хорошо спрятано/ Brightside

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кота в листьях за 10 секунд. Лишь самые внимательные смогут заметить, где же спрятался игривый котик.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кольцо на рисунке. Нелегко будет всего за 48 секунд заметить, где на картинке было спрятано ценное украшение.

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