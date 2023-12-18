В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

Минусовые температуры придут в Украину на несколько дней, но после этого снова потеплеет.

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Погода в Украине снова будет морозной – мороз придет на несколько дней/ unsplash.com

Погода в Украине уже скоро снова будет морозной. Минусовые температуры вернутся на несколько дней – с 22 по 24 декабря. А уже 25 декабря ожидается потепление.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что эта неделя будет преимущественно теплой, небольшое похолодание будет лишь в конце недели.

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В течение недели максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах от +2 до +9 градусов.

"Пока в Украине – тепло и сыро, небольшое похолодание (до нуля и маленьких "минусов") ожидается 22-24 декабря, как раз в Сочельник, а на Рождество уже будет снова теплее", – отметила Диденко.

Погода в Украине 19 декабря

Во вторник в нашем государстве будет преимущественно теплая погода, прохладнее будет только на востоке и на Закарпатье.

"19-го декабря, на старого Николая, ожидается также теплая погода с температурой воздуха +2+8 градусов, прохладнее будет на востоке и – что необычно – на Закарпатье, где-то в пределах от 1 мороза до 3 градусов тепла", – рассказала синоптик.

Она отметила, что дожди пройдут местами на Западе и севере, а также в Черкасской и Винницкой областях. На остальной территории – без существенных осадков.

"Ветер будет западного, юго-западного направления, веселый, порывистый, на Западе и севере возможны более сильные порывы до 15-18 метров в секунду", – предупредила синоптик.

Погода в Украине 19 декабря/ meteoprog.com

Погода в Киеве 19 декабря

В Киеве во вторник, 19-го декабря, местами будут небольшие осадки, порывистый юго-западный ветер. В течение дня будет тепло, температура воздуха будет держаться на уровне от +4 до +6 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю с 18 по 24 декабря, и где будет бушевать сильный ветер с дождем и снегом. Синоптик предупреждает о том, что в Украине ожидается оттепель на этой неделе.

Также ранее синоптики предупредили об опасности – на территорию Украины налетит штормовой ветер. В Украине может сойти снежная лавина. Синоптики объявили 2 уровень опасности.

Напомним, ранее также сообщалось, что Украину накрыла почти 8-балльная магнитная буря. Эта магнитная буря затягивается, а после нее страну сразу накроет еще один шторм.

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