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Украину накрывает мощный циклон: где будет бушевать сильный ветер с дождем и снегом

Ангелина Подвысоцкая
17 декабря 2023, 17:11
Синоптик предупреждает о том, что в Украине ожидается оттепель на этой неделе.
погода
Прогноз погоды в Украине нет неделя 18-24 декабря / фото: pixabay

Погода в Украине будет ветреной. Все из-за активизации циклона в районе Скандинавского полуострова и Норвежского моря. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич, сообщает Meteoprog.

В Украине ожидается оттепель и дождь. Скорость ветра будет 15-20 м/с. В течение недели, 18-24 декабря, снега почти не будет.

Погода 18 декабря

В Украине в понедельник, 18 декабря, почти во всей Украине будет мокрый снег и дождь. Только в южных областях не будет гололеда.

видео дня

"Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+ 4 °С, днем + 2...+8 °С. В Карпатах ночью -1...-6 °С, днем -2...+3 °С; в Одесской области днем местами до +11 °С", - говорится в сообщении.

погода 18 декабря
Прогноз погоды в Украине 18 декабря / фото: meteoprog

Погода 19 декабря

В Украине во вторник, 19 декабря, почти во всей Украине будет небольшой дождь и морось. Только на западе будет без осадков. В Украине также прогнозируют туман. Ветер в этот день будет западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура воздуха ночью +1...+ 6 °С, днем + 3...+8 °С, в Одесской области до +11°С. В Карпатах в течение суток 0...-5 °С", - говорит синоптик.

погода 19 декабря
Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / фото: meteoprog

Погода 20 декабря

В Украине в среду, 20 декабря, небольшой дождь будет только в северных областях. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура воздуха ночью -1...+ 4 °С, днем + 3...+8 °С, в Крыму и Одесской области до +11 °С. В Карпатах в течение суток 0. ..-5 °С", - говорится в сообщении.

погода 20 декабря
Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото: meteoprog

Погода 21 декабря

В Украине в четверг, 21 декабря, в западных, центральных и восточных областях будет небольшой мокрый снег и дождь. Синоптик предупреждает о тумане. Ветер в этот день будет южный с переходом на западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура воздуха ночью 0...+ 5 °С, днем + 3...+8 °С, в Крыму до +11 °С", - говорится в сообщении.

погода 21 декабря
Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / фото: meteoprog

Погода 22 декабря

В Украине в пятницу, 22 декабря, будет мокрый снег, дождь и снег на территории западных, северных и центральных областей. Также может быть налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура воздуха ночью -3...+ 2 °С, днем + 2...+7 °с. В Карпатах сильный снег, метель и температура -1...-6 °С", - говорится в сообщении.

погода 22 декабря
Прогноз погоды в Украине на 22 декабря / фото: ventusky

Погода на 23 декабря

В Украине в субботу, 23 декабря, будет небольшой дождь и мокрый снег на территории южных областей. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть порывы ветра - 15-20 м / с.

"Температура воздуха ночью +1...+ 6 °С, днем + 4...+9 °С, на юге до +11 °С", - пишет синоптик.

погода 23 декабря
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: ventusky

Погода на 24 декабря

В Украине в воскресенье, 24 декабря, будет мокрый снег и дождь на территории западных и северных областей. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть порывы ветра-17-22 м/с.

"Температура воздуха ночью +2...+ 7 °С, днем + 5...+10 °С, в Крыму и Одесской области до + 12 °С", - говорится в сообщении.

погода на 24 декабря
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото: ventusky

Погода в Украине в декабре

В Украине в первый месяц зимы будут дни, когда температура воздуха подскочит до +15 градусов - синоптик назвала "теплые даты" декабря. В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Синоптик Анатолий Прокопенко дал свой прогноз и рассказал, какой будет погода в декабре 2023. Он утверждает, что вероятность суровых морозов до минус 20 градусов есть, но она "незначительна".

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что в Украине будет настоящая зимняя сказка в декабре. Он рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год.

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