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Температура воздуха подскочит до +15: синоптик назвала "теплые даты" декабря

Алёна Воронина
1 декабря 2023, 21:00
В начале декабря через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который приведет к аномальным температурам воздуха.

Погода, снег, зима
Погода в Украине удивит аномальными температурами в начале декабря/ unsplash.com

Погода в Украине в начале декабря 2023 года удивит высокими температурами, которые будут наблюдаться в ряде областей. Повышение температуры воздуха будет на юге нашего государства.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 декабря, на юге страны температурные показатели будут достигать от +9 до +15 градусов. Об этом рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Птуха в комментарии Главреду. Она отметила, что такие показатели являются очень высокими как для начала декабря.

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На остальной территории Украины в это время температура ночью ожидается на уровне от 0 до -5 мороза, а днем от -2 градусов до +4 тепла.

В центральной части и Харьковской области также будет повышение температуры до +7 градусов.

"На Закарпатье также будет тепло. Неравномерный температурный фон будет в начале декабря. Это вызвано тем, что в начале декабря через нашу территорию будет пролегать атмосферный фронт, и первые три дня декабря он будет влиять на нашу территорию", – отметила синоптик.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине 2 декабря
Погода в Украине 2 декабря/ meteoprog
Погода в Украине 3 декабря
Погода в Украине 3 декабря/ meteoprog

Какой будет погода зимой

Ранее синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.

Также ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год. По его словам, погода в Украине на Рождество и Новый год будет морозной и снежной. Температура воздуха будет держаться на уровне -8...-10 градусов ночью. Днем будет теплее - +1...-3 градуса. В южных областях будет теплее.

Кроме этого, синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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