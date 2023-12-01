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Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

Мария Тупик
1 декабря 2023, 16:28
Синоптик Наталья Птуха рассказала о новом циклоне, сильном морозе и снегопадах в декабре 2023.
Погода в Украине на декабрь от синоптика Натальи Птухи
Погода в Украине на декабрь от синоптика Натальи Птухи / Главред

В Украине началась зима с небольшого потепления. После сильных метелей и морозов в ноябре, последний месяц 2023 года также будет с сюрпризами.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Птуха рассказала для Главреда, каким будет декабрь, ожидать ли мощных снегопадов и сильных морозов, и когда мы узнаем точную погоду на Новый год 2024.

Скажите, пожалуйста, каким будет декабрь? Уже с 1 декабря в Украине потеплеет, а какой погоды ждать в дальнейшем?

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Действительно, в начале декабря, вы правильно отметили, у нас будет наблюдаться повышение температуры в южных областях. Там мы увидим высокие градусы. Уже 2-3 декабря температура будет даже +9 +15 градусов. Для начала декабря это довольно высокие показатели.

На остальной территории Украины в это время ожидается температура ночью от 0 до -5 мороза, днем -2 мороза до +4 тепла.

В центральной части и Харьковской области также будет повышение температуры до +7 градусов.

На Закарпатье также будет тепло. Неравномерный температурный фон будет в начале декабря. Это вызвано тем, что в начале декабря через нашу территорию будет пролегать атмосферный фронт, и первые три дня декабря он будет влиять на нашу территорию.

Какие будут осадки в Украине, чего можно ожидать?

Осадки ожидаем. Будет небольшой снег, мокрый снег. Мы называем это смешанной фазой осадков. Она опасна тем, что может образовываться гололед. На это стоит обратить внимание - гололед и гололедица. В начале декабря опасная гололедица будет в западных, северных и центральных регионах страны. Надо быть внимательными и осторожными. Фронтальная система будет пролегать от Львова до Харькова.

Уже с 3 декабря сформируется циклон, который придет с территории Польши и немножко заденет наши западные области.

Какой будет ситуация на востоке Украины? Именно там, где сейчас идут самые масштабные бои.

С 4 декабря с Черного моря будет проходить атмосферный фронт, как раз на Южный военный фронт Украины - там, где у нас боевые действия. Там будут преимущественно осадки в виде снега.

Также начнут снижаться температуры в южных областях, этот фронт принесет осадки в виде снега и мокрого снега. Там может образоваться снежный покров. Это касается Херсонской, Запорожской, Донецкой областей.

Какой погоды ждать украинцам на Святого Николая, 6 декабря? Будет ли снег?

Начиная с 5 декабря по всей территории Украины будет погода без осадков. Свое воздействие начнет распространять поле повышенного давления, то есть антициклональное. Это означает, что будет меньше облаков, больше прояснений. Зимой антициклоны характеризуют более низкие температуры в ночные часы.

5 и 6 декабря ночью может быть от -6 до -12 мороза. В северо-восточных областях и на востоке ожидается до -16 мороза в ночные часы. Днем будет от -3 до -9 мороза.

Снег будет лежать. Больше всего снега будет на западе и в северных областях, а вот в центральных областях будет не так много.

Стоит ли украинцам снова ожидать мощные метели, как в конце ноября?

Фронт, который будет в начале декабря, принесет определенные порывы ветра. Будет очень неприятная и некомфортная погода. Но сильных метелей в начале декабря ожидать не стоит.

Напротив, до 8-9 декабря будет антициклон, преимущественно без осадков. С 9-10 декабря будут атмосферные фронты, которые могут добавить снега.

Когда можно ожидать точный прогноз на Новый год от Укргидрометцентра?

Мы делаем прогнозы ежедневно. Основной наш прогноз на 5-10 суток, он может быть консультативный. Наука не может сейчас на месяц вперед спрогнозировать погоду на Новый год.

Да, есть определенные тенденции, о которых говорят климатологи. По их мнению, есть тенденции к потеплению. Они анализируют сезоны, а затем говорят, чего ожидать.

Но сказать сейчас, будет снег или нет, как говорят народные синоптики, мы не можем.

Здесь два варианта: либо будет снег, либо не будет. Но, научно это никак не обосновано. Спрогнозировать погоду можно за 2-3 недели.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

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