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Зима поразит аномальными температурами: к чему готовиться украинцам

Алёна Воронина
16 ноября 2023, 14:36
Синоптик рассказала, какая будет погода в Украине зимой 2023-2024. Она отметила, что этот холодный сезон запомнится нетипичными температурами воздуха.

Погода, природа, лес, зима, снег
Погода зимой 2023-2024 будет аномально теплой/ unsplash.com

Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов.

Таким прогнозом поделилась заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет NV. Она отметила, что зима за последние 30 лет стала значительно теплее, по сравнению с предыдущими десятилетиями. По ее словам, за это время температуры воздуха за сезон повысились почти на 1,5 градусов. При этом наибольшее потепление наблюдается в январе – этот месяц стал на 2,0 -2,5 градуса теплее по сравнению с 1961-1990 годами.

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Синоптик напомнила, что в этом году период с августа по октябрь в Украине был аномально теплым, а температура воздуха во многих украинских областях была самой высокой за весь период ведения инструментального наблюдения.

Какой будет температура воздуха в зимние месяцы

Вера Балабух отмечает, что декабрь 2023 года может быть на 2-3 градуса теплее показателей, которые фиксировались в декабре в последние десятилетия. Как следствие – на значительной территории нашего государства в течение месяца еще будут преобладать плюсовые температуры воздуха. Мороз время от времени тоже будет, но периоды с аномально высокой температурой могут быть довольно продолжительными.

В январе и феврале 2024 года также может фиксироваться более высокая, чем обычно, температура воздуха. В эти месяцы такие показатели могут превышать климатическую норму на 2 градуса.

Также синоптик рассказала, что в феврале 2024 года погода в Украине может быть очень неустойчивой. В последний месяц зимы может усилиться циклоническая деятельность, и поэтому ожидается, что будет больше осадков, а также будет усиливаться скорость ветра. Какие именно осадки будут идти – дождь или снег – будет зависеть от того, какой будет температура воздуха.

Будут ли сильные морозы

В то же время синоптик уточняет, что сильные морозы на территории Украины этой зимой маловероятны, кроме высокогорья Карпат. Зима в этом году вероятнее всего будет такой, как и в прошлом году, или еще теплее. Возможны сильные холода в те периоды, когда будут происходить заливы арктического воздуха, но они будут преимущественно кратковременными.

Погода в Киеве на декабрь 2023
Погода в Киеве на декабрь 2023/ meteoprog

Кто такая Вера Балабух

Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в Украину резко ворвется похолодание – налетит снег и придут морозы. Синоптик рассказал о погоде на неделю и отметил, что еще несколько дней будут относительно нехолодными, а потом погода в Украине резко изменится. В ряде областей вместо дождя уже будет идти мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Также синоптик Наталья Диденко назвала дату резкого похолодания. До минусовых температур воздуха осталось недолго. Надвигается резкое понижение температуры.

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