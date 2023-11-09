Ударит мороз -5 градусов: в Украину идет ухудшение погоды

Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

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Погода в Украине станет морозной – ударит -5 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине скоро станет морозной. Более сильное похолодание ожидается после 20 ноября. После этой даты температура воздуха ночью будет опускаться до -5 градусов, в днем в среднем будет держаться на уровне 6 градусов.

По предварительным расчетам, до конца месяца потепление не прогнозируют. Ожидается, что на конец месяца температурный фон будет ниже нормы в отдельные дни. Таким прогнозом погоды поделилась заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет РБК-Украина.

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Синоптик уточнила, что холодать начнет уже с этих выходных, 11-12 ноября. Именно в этот период времени придет атмосферный фронт.

В то же время Наталья Голеня отметила, что снег в ближайшее время выпадет только в Карпатах.

"Погода на выходных изменится, поскольку будет активный циклон, будут осадки в виде дождя, в Карпатах – мокрый снег. На высокогорье Карпат температурный фон – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла", – сказала она.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине похолодает

Ранее о похолодании в Украине также говорила синоптик Наталья Диденко. Синоптик назвала дату сильного похолодания. По ее словам, уже скоро погода в Украине станет морозной. Но перед этим на большую часть областей нашей страны налетят дожди, кое-где со снегом.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда и где в Украине налетит снег. Уже скоро температура воздуха будет ощутимо снижаться, говорит синоптик Укргидрометцентра. Она назвала даты, когда все почувствуют похолодание.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. Погода будет неустойчивой. Подавляющее большинство времени будут лить дожди. Но температура при этом будет аномально теплой как для ноября.

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