Налетит снег: украинцев предупредили, когда серьезно похолодает

Уже скоро температура воздуха будет ощутимо снижаться, говорит синоптик Укргидрометцентра. Она назвала даты, когда все почувствуют похолодание.

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Погода в Украине – скоро ощутимо похолодает, а кое-где даже выпадет снег/ unsplash.com

Погода в Украине постепенно движется к зимним температурам. При этом в ближайшие дни это будет происходить достаточно быстро. Ощутимое похолодание будет с 13-14 ноября.

Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "NV". Она отметила, что ноябрь – переходный месяц от осени к зиме, поэтому синоптические процессы в этот период времени очень динамичны.

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"Важно, когда произойдет переход через ноль градусов, ведь даже от десятой части градуса может зависеть, дождь пойдет или снег. Согласно расчетам, которые у нас есть на сегодня, начиная со второй половины ноября температура будет ощутимо снижаться. 13-14 ноября уже ожидаются определенные изменения, перестройка синоптических процессов", – отметила синоптик.

По ее словам, на данный момент прогнозы различных синоптических моделей разнятся. Но уже понятно, что скоро налетит снег. Однако пока это произойдет только в Карпатах. В других регионах нашего государства до 15 ноября снега не ожидается.

"Пока еще даже не снегопады, а просто снег, или даже осадки смешанной фазы – снег с дождем, или просто мокрый снег ожидаются только преимущественно в Карпатах. Там это явление и было уже периодически, и снова может быть, особенно после прохождения циклона в среду (8 ноября – ред.), а затем и в субботу (11 ноября – ред.). Там уже, в принципе, даже снежный покров образуется. Остальную территорию пока обходят такие снежные полноценные циклоны. Но это прогноз до середины ноября, до 15-го числа. Дальше ситуация может измениться", – сказала Наталья Птуха.

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Когда в Украине еще больше похолодает

Ранее о похолодании в Украине также говорила синоптик Наталья Диденко. Синоптик назвала дату сильного похолодания. По ее словам, уже скоро погода в Украине станет морозной. Но перед этим на большую часть областей нашей страны налетят дожди, кое-где со снегом.

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. Погода будет неустойчивой. Подавляющее большинство времени будут лить дожди. Но температура при этом будет аномально теплой как для ноября.

Также ранее синоптики рассказали, что ноябрь 2023 подготовил "сюрпризы" – будет рекордное тепло, 150% осадков, но без снега. Температура воздуха осенью будет нетипично теплой – намного выше нормы. Небольшие минусовые температуры будут очень редко, снежный покров не сформируется.

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