Рекордное тепло, 150% осадков, но без снега: ноябрь 2023 года подготовил "сюрпризы"

Температура воздуха осени будет нетипично теплой – намного выше нормы. Небольшие минусовые температуры будут очень редко, снежный покров не сформируется.

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Погода в Украине на ноябрь 2023 – будет аномально теплый ноябрь без снега и морозов/ unsplash.com

Погода в Украине в ноябре 2023 года будет теплой и очень влажной, при этом устойчивого снежного покрова ожидать не стоит – лишь время от времени кое-где будет выпадать мокрый снег вместе с дождем.

В отдельные дни в ноябре возможно установление рекордов максимальной температуры воздуха. А вот минусовые температуры будут редко – кратковременные похолодания придут только второй половине месяца, и снижение температуры будет происходить только ночью и не ниже -7...-2 градусов по Цельсию. Такой прогноз погоды на ноябрь 2023 сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

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Он отметил, что погода в ноябре этого года будет отличаться от той, которая была в этот месяц в предыдущие годы. Раньше очень часто в этот месяц уже формировался снежный покров, а также фиксировались трескучие морозы до -24...-15 градусов (на востоке на крайнем севере страны местами даже бывало -31...-25 градусов). Но из-за изменений климата, которые произошли за последние 20 лет, ноябри стали значительно теплее. И вот в этом году, как показывают различные численные методы долгосрочного прогнозирования, последний месяц осени будет теплым на огромных просторах Евразии, говорит синоптик.

"Есть предпосылки для преобладания южных и юго-западных ветров, которые обеспечат проникновение теплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения в умеренные и высокие широты Европы", – объяснил он.

Какой будет погода в первой декаде ноября 2023

По словам Кибальчича, первая декада ноября в Украине будет аномально теплой вследствие преобладания юго-западных и южных ветров. При этом в отдельные дни даже могут быть установлены рекорды максимальной температуры воздуха.

"Традиционно, самые высокие показатели будут фиксироваться в южной части страны, а также в Крыму и на Закарпатье", – рассказал синоптик.

С 1 по 10 ноября будет выпадать много осадков, это будет обусловлено активной циклонической деятельностью. При этом больше всего осадков будет наблюдаться в западных и северных областях – там местами может выпасть месячная норма. А вот меньше всего дождей будет в юго-восточной части нашего государства.

Какой будет погода во второй декаде ноября 2023

В это время погода в Украине уже не будет такой аномально теплой, но теплые температуры воздуха всё равно сохранятся. Будет выпадать очень много осадков. Снежный покров в это время не сформируется – снег будет наблюдаться только в Карпатах.

"Во второй декаде месяца величина положительной температурной аномалии уменьшится, однако средний температурный фон останется высоким даже по сравнению с новыми климатическими нормами. Осадки, преимущественно в виде дождя, будут выпадать в большинстве областей, в том числе и на юге страны, где уже длительное время наблюдается их существенный дефицит и засуха. Формирование первого снежного покрова на этот период не ожидается (за исключением высокогорных районов Карпат)", – рассказал Кибальчич.

Какой будет погода в третьей декаде ноября 2023

После 20 ноября 2023 года не будет очень сильных и резких изменений в характере атмосферной циркуляции. Это означает, что в большей части областей нашего государства температура воздуха будет продолжать быть выше нормы.

Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом. Но устойчивого снежного покрова в конце месяца ожидать не стоит – он не сформируется. Также маловероятно формирование ледового покрова на водоемах.

Как будет колебаться температура воздуха в ноябре 2023

"В среднем за месяц температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +4...+10 градусов, что выше нормы на 1-3,5 градуса, а суммарное количество осадков составит 100-150% от нормы" – рассказал синоптик.

Он отметил, что из-за преобладания в ноябре теплой погоды в Украине местами в отдельные дни возможны грозы. Также часто будут наблюдаться туманы.

Минусовые температуры будут очень редко, и температура воздуха не будет опускаться ниже -7 градусов.

"Устойчивого перехода средней температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения не произойдет, даже в северных областях и Карпатах. Но кратковременные похолодания со снижением ночной температуры до -7...-2 градусов возможны только во второй половине месяца", – отметил Кибальчич.

Погода в Киеве на ноябрь 2023 года (прогноз погоды рассчитан на основе исторических данных за 70 лет)/ meteoprog

Погода в Украине в ноябре 2023

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года. Отмечалось, что аномальная температура побьет рекорды – украинцам назвали даты потепления. В течение недели два дня будут держаться очень высокие температуры воздуха, а пять дней будут лить сильные дожди.

Также ранее синоптики назвали самый холодный регион в ноябре 2023, в котором ударит -20 и завалит снегом. Сообщалось, что ноябрь будет месяцем контрастов. Первая половина будет теплой и без существенных осадков, а вторая – холодной, с дождями, снегом, морозами.

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