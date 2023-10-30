Ударит -20 и завалит снегом: назван самый холодный регион в ноябре 2023

Ноябрь будет месяцем контрастов. Первая половина будет теплой и без существенных осадков, а вторая – холодной, с дождями, снегом, морозами.

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Какой будет погода в Украине в ноябре 2023 / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в ноябре 2023 будет холодной, но более сухой. Ближе к декабрю потеплеет. Такой прогноз погоды озвучили синоптики Укргидрометцентра и погодных сайтов.

По прогнозу заместителя директора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, среднемесячная температура в ноябре будет близка к климатической норме - около 2-7 градусов тепла, передает ТСН.

"Температура воздуха будет снижаться постепенно, резких переходов от тепла к холоду не ожидаем. Во второй половине месяца возможны небольшие морозы из-за поступления холодного воздуха с севера. Возможен пролет отдельных снежинок, не более", - рассказал Прокопенко.

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Месячное количество осадков в ноябре ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах - до 100 мм, что в пределах нормы, в северо-восточных областях 28-32 мм (меньше нормы).

Обобщенный прогноз погодных сайтов говорит о том, что ноябрь 2023 в Украине будет месяцем контрастов. Первая половина ноября будет теплой и без существенных осадков, а вторая – холодной, с дождями, снегом, морозами. Ближе к декабрю немного потеплеет.

Погода в западных областях Украины

1-2 ноября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидаются сильные ливни. Потом две недели будет тепло: днем +13… +17 градусов, ночью +7… +10.

С 14-15 числа резко похолодает до -5 градусов днем и 12-15 градусов мороза ночью. Такая температура продержится больше недели и будет сопровождаться почти ежедневными дождями с мокрым снегом.

С 23-25 ноября снегопады усилятся, но постепенно будет теплеть: дневная температура повысится до -2…-4 градусов, а в Закарпатье, Буковине и в Хмельницкой области - даже до нуля. Такая погода будет держаться до начала декабря.

Прогноз погоды для северных областей

В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской областях 1-2 ноября приедут дожди, однако чем дальше восточнее, тем их будет меньше.

Днем температура воздуха составит +10…+14 градусов, ночью +6…+8, будет пасмурно.

Морозы до -5 градусов днем и -15 ночью придут 13-14 ноября и задержатся в неделю. Затем потеплеет, пойдет дождь с мокрым снегом, а 23-25-го возможен даже настоящий снег. Через несколько дней потеплеет, а дневная температура повысится до -2…-3 градусов. Также ожидается мокрый снег.

Центр Украны - какой будет погода в ноябре

В центре страны (Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская области) месяц также начнется с дождей. Выпадет их гораздо меньше, чем на западе и севере.

Дневная температура не превысит +12 градусов, ночная +6. В других трех областях днем ожидается до +15, ночью до +9 градусов.

Морозы до -10 градусов со снегом придут в центр страны также с 14-15 числа и задержатся вплоть до 27-го. В Полтавской области с 18 по 21 ноября прогнозируются ночные морозы до -20 градусов. А 22-25 ноября повалит снег.

В Днепропетровской области столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов, но сильный снег не ожидается.

К концу месяца потеплеет до 1-3 градусов мороза днем. Периодически будет выпадать снег.

Погода в Украине на Востоке Украины

На Востоке погода в ноябре будет самой сухой и холодной. На Харьковщине, Донбассе, Луганщине в первой половине месяца осадков почти не будет, а дневная температура составит +15…+17 градусов. Такая температура воздуха продержится всего несколько первых дней. Далее столбики термометров не будут подниматься выше +8…+12 градусов.

С 14-15 числа температура снизится днем до +1 градуса и ниже, местами ночью до -15 градусов, в Луганской области даже до -20. Ожидается снег.

Больше всего снега будет в Луганской и Донецкой областях: с 14 по 30 ноября всего шесть дней прогнозируются без снега.

Погода в Украине на Юге

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму в первой половине ноября будет солнечно и тепло.

Днем столбики термометров поднимутся +18…+20 градусов, ночью - от +8 до +12. Будет практически без осадков.

В Запорожской области прохладно станет уже с 4 ноября. Столбики термометров днем поднимутся не выше +10 градусов, ночью ожидает +3…+5.

Синоптик прогнозирует, что Запорожье больше всего будет страдать от морозов: 21 ноября возможен снег, а 22 — ночной мороз до -20 градусов.

В других областях с 14-15 ноября также могут быть ночные морозы до -14 градусов, днем ожидается -3…-5.

Практически каждый день до конца месяца прогнозируется снег, сильный снег или дождь с мокрым снегом.

Ближе к декабрю температура днем повысится до 1-3 градусов мороза, ночью - до -5…-7.

Как сообщал Главред, погода в Украине 30 октября будет сухой, но местами ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В Карпатах ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 19-24 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Погода в Украине на неделю с 30 октября по 5 ноября будет с новыми "сюрпризами" – сначала два дня будут держаться аномально теплые температуры воздуха, но сразу после этого в большинстве областей государства будут лить дожди.

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