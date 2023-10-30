УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Ударит -20 и завалит снегом: назван самый холодный регион в ноябре 2023

Анна Ярославская
30 октября 2023, 09:36
Ноябрь будет месяцем контрастов. Первая половина будет теплой и без существенных осадков, а вторая – холодной, с дождями, снегом, морозами.
Осень, снег
Какой будет погода в Украине в ноябре 2023 / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в ноябре 2023 будет холодной, но более сухой. Ближе к декабрю потеплеет. Такой прогноз погоды озвучили синоптики Укргидрометцентра и погодных сайтов.

По прогнозу заместителя директора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, среднемесячная температура в ноябре будет близка к климатической норме - около 2-7 градусов тепла, передает ТСН.

"Температура воздуха будет снижаться постепенно, резких переходов от тепла к холоду не ожидаем. Во второй половине месяца возможны небольшие морозы из-за поступления холодного воздуха с севера. Возможен пролет отдельных снежинок, не более", - рассказал Прокопенко.

видео дня

Месячное количество осадков в ноябре ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах - до 100 мм, что в пределах нормы, в северо-восточных областях 28-32 мм (меньше нормы).

Обобщенный прогноз погодных сайтов говорит о том, что ноябрь 2023 в Украине будет месяцем контрастов. Первая половина ноября будет теплой и без существенных осадков, а вторая – холодной, с дождями, снегом, морозами. Ближе к декабрю немного потеплеет.

Погода в западных областях Украины

1-2 ноября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидаются сильные ливни. Потом две недели будет тепло: днем +13… +17 градусов, ночью +7… +10.

С 14-15 числа резко похолодает до -5 градусов днем и 12-15 градусов мороза ночью. Такая температура продержится больше недели и будет сопровождаться почти ежедневными дождями с мокрым снегом.

С 23-25 ноября снегопады усилятся, но постепенно будет теплеть: дневная температура повысится до -2…-4 градусов, а в Закарпатье, Буковине и в Хмельницкой области - даже до нуля. Такая погода будет держаться до начала декабря.

Прогноз погоды для северных областей

В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской областях 1-2 ноября приедут дожди, однако чем дальше восточнее, тем их будет меньше.

Днем температура воздуха составит +10…+14 градусов, ночью +6…+8, будет пасмурно.

Морозы до -5 градусов днем и -15 ночью придут 13-14 ноября и задержатся в неделю. Затем потеплеет, пойдет дождь с мокрым снегом, а 23-25-го возможен даже настоящий снег. Через несколько дней потеплеет, а дневная температура повысится до -2…-3 градусов. Также ожидается мокрый снег.

Центр Украны - какой будет погода в ноябре

В центре страны (Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская области) месяц также начнется с дождей. Выпадет их гораздо меньше, чем на западе и севере.

Дневная температура не превысит +12 градусов, ночная +6. В других трех областях днем ожидается до +15, ночью до +9 градусов.

Морозы до -10 градусов со снегом придут в центр страны также с 14-15 числа и задержатся вплоть до 27-го. В Полтавской области с 18 по 21 ноября прогнозируются ночные морозы до -20 градусов. А 22-25 ноября повалит снег.

В Днепропетровской области столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов, но сильный снег не ожидается.

К концу месяца потеплеет до 1-3 градусов мороза днем. Периодически будет выпадать снег.

Погода в Украине на Востоке Украины

На Востоке погода в ноябре будет самой сухой и холодной. На Харьковщине, Донбассе, Луганщине в первой половине месяца осадков почти не будет, а дневная температура составит +15…+17 градусов. Такая температура воздуха продержится всего несколько первых дней. Далее столбики термометров не будут подниматься выше +8…+12 градусов.

С 14-15 числа температура снизится днем до +1 градуса и ниже, местами ночью до -15 градусов, в Луганской области даже до -20. Ожидается снег.

Больше всего снега будет в Луганской и Донецкой областях: с 14 по 30 ноября всего шесть дней прогнозируются без снега.

Погода в Украине на Юге

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму в первой половине ноября будет солнечно и тепло.

Днем столбики термометров поднимутся +18…+20 градусов, ночью - от +8 до +12. Будет практически без осадков.

В Запорожской области прохладно станет уже с 4 ноября. Столбики термометров днем поднимутся не выше +10 градусов, ночью ожидает +3…+5.

Синоптик прогнозирует, что Запорожье больше всего будет страдать от морозов: 21 ноября возможен снег, а 22 — ночной мороз до -20 градусов.

В других областях с 14-15 ноября также могут быть ночные морозы до -14 градусов, днем ожидается -3…-5.

Практически каждый день до конца месяца прогнозируется снег, сильный снег или дождь с мокрым снегом.

Ближе к декабрю температура днем повысится до 1-3 градусов мороза, ночью - до -5…-7.

Как сообщал Главред, погода в Украине 30 октября будет сухой, но местами ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В Карпатах ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 19-24 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Погода в Украине на неделю с 30 октября по 5 ноября будет с новыми "сюрпризами" – сначала два дня будут держаться аномально теплые температуры воздуха, но сразу после этого в большинстве областей государства будут лить дожди.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
Реклама

Главное за день

Россия передала 4 оккупированных города Луганщины под контроль Татарстана – ВСУ

Россия передала 4 оккупированных города Луганщины под контроль Татарстана – ВСУ

09:49 Украина
Россия вокруг Авдеевки собрала 40 тыс. войск и готовится атаковать коксохим – ISW

Россия вокруг Авдеевки собрала 40 тыс. войск и готовится атаковать коксохим – ISW

09:03 Мир
РФ атаковала Одессу баллистикой, гремят взрывы: первые подробности

РФ атаковала Одессу баллистикой, гремят взрывы: первые подробности

09:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:56

В Украине часть пенсионеров могут оставить без денег: кому не повезет

09:49

Россия передала 4 оккупированных города Луганщины под контроль Татарстана – ВСУ

09:38

Церковный праздник 31 октября: что нельзя делать на Спиридона и Никодима Печерских

09:36

Ударит -20 и завалит снегом: назван самый холодный регион в ноябре 2023

09:03

Россия вокруг Авдеевки собрала 40 тыс. войск и готовится атаковать коксохим – ISW

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - ЭйдманСмерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - Эйдман
09:02

РФ атаковала Одессу баллистикой, гремят взрывы: первые подробностиВидео

09:00

Венгрию могут исключить из Рамштайна, выйти из ЕС и НАТО она должна самостоятельно - КоломиецЭксклюзив

08:57

Никто не догадается, из чего они: копеечный рецепт бутербродов с луком на сковороде за 10 минут

08:16

Помощь Украине и Израилю: в Конгрессе сделали заявление по инициативе Байдена

Реклама
07:37

РФ обстреляла многоэтажки в центре Херсона: есть погибшие и раненые

07:09

В Севастополе гремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку морских дронов

06:37

Ночью в пригороде Днепра гремели взрывы: что известноФото

06:06

Евреи на Северном Кавказе стали прямыми заложниками Путинамнение

05:00

Что делать, если заклинило окно на проветривание: решение проблемы за пару минут

04:00

Ключевой город под угрозой: генерал-разведчик сообщил о новом приказе Путина

03:30

Как устранить полосы на экране телевизора без звонка к специалисту: 6 способов

02:42

Ковыляла из последних сил: Ани Лорак показала нелепое дефилеВидео

02:12

Она грязнее, чем вы думаете: как почистить лейку душа

01:40

Почему снится один и тот же человек: об этом догадываются не все

00:15

Голос країни-13 суперфинал: кто победил в 13 сезоне лучшего вокального шоу страныВидео

Реклама
29 октября, воскресенье
23:54

Без средств для Украины: США готовы принять решение о помощи Израилю

23:12

"Город стирается с лица земли": Россия готовит новое наступление на Авдеевку

22:57

"Месиво" в аэропорту Махачкалы: Зеленский отреагировал на призывы "уничтожить евреев"Видео

22:40

"Ситуация очень плачевная": эксперт сообщил о целях нового наступления России

22:19

Где искать правду о войне? Telegram-канал AZfront актуально

22:01

Духовка будет чистой через несколько минут: женщина показала удивительный способ

21:32

Оккупанты наступают на флангах: ВСУ - о сложной ситуации под Бахмутом

21:15

Скандальная украинская актриса жестко бросила иноагента Моргенштерна

21:02

Правильный сигнал: Зеленский сообщил хорошие новости с мирного саммита на Мальте

19:39

Мирные переговоры с Путиным: Подоляк объяснил слова премьера Словакии Фицо

19:30

У звезды "Ходячих мертвецов" обнаружили последнюю стадию рака

19:30

Врежет +1 и накроет туман: в Украину возвращается штормовой ветер

19:02

Атаковали 2 беспилотника: СБУ стоит за подрывом нефтеперерабатывающего завода в РФ - СМИВидео

18:54

Мимоза, которую никто еще не пробовал: невероятный рецепт закуски за 5 минутВидео

18:47

У Валерия Меладзе отобрали бизнес в РФ - СМИ

18:43

Уставший ехал из фронта: в Днепре полицейские чуть не сделали из военного "наркомана"

18:36

Слухи о смерти Путинамнение

18:28

Украине не хватает ракет к советским ЗРК, но Запад нашел решение - NYT

17:52

"Остановка активных боевых действий": в ГУР сообщили о новой стратегии Кремля

17:46

В РФ - масштабный пожар в нефтяных резервуарах "Лукойла": горит больше 5 часовВидео

Реклама
17:42

"Есть первые признаки": майор ВСУ сказал, что Путин собирается устроить до выборовВидео

17:29

Вы делали пюре неправильно: повар раскрыла 9 секретов идеального приготовления

17:07

Садовод рассказала, какие 5 садовых растений обязательно надо обрезать перед зимой для лучшего роста

17:07

ВСУ возьмут врага в 2 "кольца": майор - о том, как изменится ситуация в Авдеевке

17:00

Заканчивается стрельбой: в армии РФ растет напряжение между россиянами и тувинцами

16:56

Хотят форсировать реку, чтобы закрепиться: эксперт ответил, куда пойдет РФ под КупянскомВидео

16:45

Что будет, если повторно замораживать мясо: многие об этом даже не подозревают

16:22

Именно этот макроэлемент поможет снять боль: фармацевт рассказала, как помочь себе при менструации

16:19

Обманул всех и сбежал: новый поворот в истории украденного из Херсона енотаФото

16:11

"Все закончится после 3 смертей": назван год, когда Украина выйдет из войны - счастливый прогноз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять