Врежет +1 и накроет туман: в Украину возвращается штормовой ветер

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах. Там скорость ветра будет достигать 24 м/с.

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Погода в Украине на 30 октября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 30 октября будет сухой, но местами ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 19-24 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Погода в Украине на 30 октября / фото: ventusky

В восточных областях ожидается туман ночью и утром. Синоптики предупреждают о том, что на территории западных областей ожидается добегание паводковой волны и повышение уровня воды в реках - кое-где на 2 м. Синоптики предупреждают о I уровне опасности.

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Погода 30 октября

В Украине 30 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с. Ожидаются сильные порывы ветра.

"Температура ночью 4-9° тепла, в южной части и западных областях 8-13°, днем 16-21°, в Крыму и Одесской области до 24°; на востоке и северо-востоке ночью 1-6° тепла, днем 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 30 октября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 6-17 градусов тепла.

Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до 12-23 градусов тепла.

Погода в Украине на 30 октября / фото: meteoprog

Погода 30 октября в Киеве

В Киеве 30 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°; в Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 30 октября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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