Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

Погода в Украине 28 октября будет дождливой и очень ветреной. В Карпатах в этот день синоптики прогнозируют очень сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. В западных областях скорость будет 17-25 м/с, а в Карпатах - 30 м / с.
Синоптики предупреждают о том, что на территории западных областей будут очень сильные дожди. Это приведет к значительному поднятию уровня воды в реках - кое-где на 3 м. Синоптики предупреждают о I уровне опасности и предупреждают о рисках затоплений и схождения селевых потоков.
Погода 28 октября
В Украине 28 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди во всей Украине. Очень сильные дожди ожидают в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Ветер в этот день будет преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Ожидаются сильные порывы ветра.
"Температура в южной части ночью 12-17°, днем 19-24°; в западных и северных областях ночью 7-12°, днем 10-15°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 13-18°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +9
По данным meteoprog, 28 октября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской, Закарпатской и Львовской областей. Там температура воздуха опустится до 9-14 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 17-22 градусов тепла.
Погода 28 октября в Киеве
В Киеве 28 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы со скоростью 17-22 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
"Температура по области ночью 7-12°, днем 10-15°; в Киеве ночью 10-12°, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.
Какой может быть погода в Украине зимой
Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.
Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
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