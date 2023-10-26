УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Без "сюрпризов" не обойдется: какой будет зима в этом году

Алёна Воронина
26 октября 2023, 10:57обновлено 27 октября, 13:37
Этой зимой погода в Украине будет значительно теплее нормы, и сам период холодов будет короче.

Погода, зима, природа, лес
Погода в Украине зимой будет теплой как для этого периода/ unsplash.com

Погода в Украине в этом году, скорее всего, будет теплой, а холодный период в нашей стране будет менее интенсивным и короче по времени.

Таким прогнозом поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Radio NV. Она отмечает, что сейчас наблюдается глобальная тенденция к менее холодной зиме.

видео дня

"По информации наших климатологов (и не только наших, но и мировых), есть глобальная тенденция к тому, что вот этот холодный период в нашем регионе становится менее интенсивным, меньший период очень морозной погоды. И в процентном отношении, конечно, больше шансов, что зима будет теплой", – отметила Птуха.

Однако, по словам синоптика, из каждого правила есть исключения. В то же время она напомнила, что в этом году осень тоже теплая, и в некоторые периоды времени температура воздуха даже била рекорды, поднимаясь до летнего уровня.

"У нас был сентябрь с рекордно высокими температурными значениями. В целом у нас продолжалось метеорологическое лето в Украине и во многих европейских странах также. И сейчас видим, что несколько дней назад у нас также были температурные рекорды во многих областях, даже в Одесской области – +30 и выше градусов было в дневные часы на выходных. Поэтому тенденция сохраняется. И в процентном сравнении ученые говорят, что есть вероятность, что будет более теплая зима, по сравнению с нормой. Этого абсолютно не исключают", – сказала синоптик.

Погода в Киеве на декабрь 2023
Погода в Киеве на декабрь 2023/ meteoprog

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Какой может быть погода в Украине зимой

Ранее сообщалось, какой может быть погода на Новый год 2024. Метеоролог Вазира Мартазинова отметила, что в последние годы зимы в Украине "идут одна за другой" – они невероятно похожи. Так, "погода в декабре, как и в ноябре, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году". По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным и практически без осадков.

Погода в Украине

Напомним, по сообщениям синоптиков, на Украину надвигаются сильные осадки. Погода в Украине в ближайшее время будет с сильными осадками – выпадение дождей и местами возникновение гроз будет вызвано перемещением атмосферных фронтов. При этом в некоторых регионах нашего государства в течение текущей недели ожидается выпадение месячной нормы осадков.

Также сообщалось, что Украину накрывает сильный шторм. В четверг, 26 октября, погода в Украине будет дождливой. В некоторых областях будет туман, а скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине интересные новости погода зимой 2023 погода зимой 2024
Реклама

Главное за день

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

21:02 Украина
Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

Реклама
18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

Реклама
17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

Реклама
14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

13:50

РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – Зеленский

13:43

Что игрушки делают ночью: рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди"

13:04

США не дадут РФ победить, это спровоцирует Китай на войну против Тайваня – ДжонсонВидео

13:00

Арестович сомневается в освобождении Украины: Данилов жестко отреагировал

12:51

"Шоколадная передозировка": что будет, если съесть 10 шоколадок за раз

12:47

Лунный день 28 октября 2023: полнолуние приведет к соблазнам во всех сферах жизни

12:39

"Крым никогда не был частью Украины": Явлинский опозорился скандальным заявлением

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять