Без "сюрпризов" не обойдется: какой будет зима в этом году

Этой зимой погода в Украине будет значительно теплее нормы, и сам период холодов будет короче.

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Погода в Украине зимой будет теплой как для этого периода/ unsplash.com

Погода в Украине в этом году, скорее всего, будет теплой, а холодный период в нашей стране будет менее интенсивным и короче по времени.

Таким прогнозом поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Radio NV. Она отмечает, что сейчас наблюдается глобальная тенденция к менее холодной зиме.

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"По информации наших климатологов (и не только наших, но и мировых), есть глобальная тенденция к тому, что вот этот холодный период в нашем регионе становится менее интенсивным, меньший период очень морозной погоды. И в процентном отношении, конечно, больше шансов, что зима будет теплой", – отметила Птуха.

Однако, по словам синоптика, из каждого правила есть исключения. В то же время она напомнила, что в этом году осень тоже теплая, и в некоторые периоды времени температура воздуха даже била рекорды, поднимаясь до летнего уровня.

"У нас был сентябрь с рекордно высокими температурными значениями. В целом у нас продолжалось метеорологическое лето в Украине и во многих европейских странах также. И сейчас видим, что несколько дней назад у нас также были температурные рекорды во многих областях, даже в Одесской области – +30 и выше градусов было в дневные часы на выходных. Поэтому тенденция сохраняется. И в процентном сравнении ученые говорят, что есть вероятность, что будет более теплая зима, по сравнению с нормой. Этого абсолютно не исключают", – сказала синоптик.

Погода в Киеве на декабрь 2023/ meteoprog

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Какой может быть погода в Украине зимой

Ранее сообщалось, какой может быть погода на Новый год 2024. Метеоролог Вазира Мартазинова отметила, что в последние годы зимы в Украине "идут одна за другой" – они невероятно похожи. Так, "погода в декабре, как и в ноябре, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году". По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным и практически без осадков.

Погода в Украине

Напомним, по сообщениям синоптиков, на Украину надвигаются сильные осадки. Погода в Украине в ближайшее время будет с сильными осадками – выпадение дождей и местами возникновение гроз будет вызвано перемещением атмосферных фронтов. При этом в некоторых регионах нашего государства в течение текущей недели ожидается выпадение месячной нормы осадков.

Также сообщалось, что Украину накрывает сильный шторм. В четверг, 26 октября, погода в Украине будет дождливой. В некоторых областях будет туман, а скорость ветра будет достигать 20 м/с.

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