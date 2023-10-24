Выпадет месячная норма дождей, еще и со снегом: на Украину надвигаются сильные осадки

До конца недели погода в Украине будет с мощными дождями и грозами. При этом температура воздуха приготовила свои сюрпризы.

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Погода в Украине – выпадет месячная норма дождей, кое-где еще и со снегом/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшее время будет с сильными осадками – выпадение дождей и местами возникновение гроз будет вызвано перемещением атмосферных фронтов. При этом в некоторых регионах нашего государства в течение текущей недели ожидается выпадение месячной нормы осадков.

По ночам и утром в западных, центральных и южных областях возможен туман. Такой прогноз погоды дал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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В то же время синоптик отметил, что температура воздуха также подготовила украинцам сюрпризы, но хорошие – погода до конца текущей недели будет достаточно теплой. Столбики термометров по всей территории нашего государства будут показывать относительно теплые температуры, как для осени. Теплее всего будет на западе, в центре и на юге страны.

Погода в Украине 25 октября

Стоит быть готовыми к дождям, которые пройдут ночью в западных областях, а также днем на большей части территории страны. Кое-где дожди в среду, 25 октября, будут достаточно значительными.

Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в западных и южных областях +9...+14 градусов, на остальной территории +3...+8 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах +8...+13 градусов, на юге и в Крыму +15 ... +20 градусов.

Погода в Украине 25 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 26 октября

В четверг, 26 октября, в Украине будет удерживаться влажная неустойчивая погода с дождями, на левобережье осадки будут значительными, а на крайнем севере даже возможен мокрый снег.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 0 градусов на крайнем севере Украины до +16 градусов в Одесской области и Крыму. Днем от +3 градусов на севере страны до +20 в Крыму.

Погода в Украине 26 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 октября

Дожди, которые местами будут с мокрым снегом, также ожидаются 27 октября ночью в северных и восточных областях. Днем и вечером в западных, южных, а также в Черкасской и Киевской областях пройдут дожди, кое-где значительные. При этом в Одесской области и в Крыму возможны грозы.

Ветер юго-восточной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +7...+12, на юге +13...+18 градусов.

Погода в Украине 27 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 28 октября

В субботу, 28 октября, на большей части Украины будет дождливая погода, на левобережье местами значительные осадки.

Ветер преимущественно западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +10...+15, в западных и южных областях +14...+19 градусов.

Погода в Украине 28 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 29 октября

В воскресенье, 29 октября, ночью не будет существенных осадков, в днем в западных и южных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер южный/ юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что Украину накрывает непогода, 23 октября придут похолодание и дождь. В западных областях Украины синоптики прогнозировали туман.

Также сообщалось, что в Украину ворвался 5-дневный шторм – страну накрыла почти 7-балльная магнитная буря. Украину накроет новая магнитная буря сразу после того, как закончится этот геомагнитный шторм.

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